Awantura o zdjęcie na profilu Marcina Warchoła. Ostro odpowiedział wójt gminy Nadarzyn

Jak ocenił wójt „tego typu zachowaniom niegodnym nie tylko polityka, czy Posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, ale i obywatela należy się stanowczo przeciwstawić", bo – jak argumentował - „to nie tylko posługiwanie się nieprawdą w celu uzyskania korzyści politycznych„, ale również „szerzenie nienawiści rasowej oraz powodowania niepokojów społecznych oraz zagrożenia zdrowia i mienia mieszkańców". Wójt napisał także o „osłabianiu zaufania społecznego do organów porządkowych (Policja , Straż Gminna) czy organów władzy państwowej i samorządowej”.

Wójt Dariusz Zwoliński: Mieszkańcy gminy to ludzie otwarci, tolerancyjni

Dodał, że mieszkańcy gminy „wielokrotnie udowodnili swoją empatię i solidarność z osobami potrzebującymi pomocy”, wspominając w tym kontekście m.in. wsparcie dla powodzian i zaangażowanie na rzecz uchodźców z Ukrainy. „Mieszkańcy naszej gminy to ludzie otwarci, znający świat, tolerancyjni. Nie reagujący agresją, czy lękiem na widok osób o odmiennym kolorze skóry, posługujących się innymi językami, czy wyznającymi inne religie” - napisał wójt. Dodał, że ani do straży gminnej, ani do policji nie wpływały masowe zgłoszenia mieszkańców na zagrożenia ze strony cudzoziemców. Urząd gminy nie ma też - podkreślił wójt - żadnych informacji na temat grup nielegalnych emigrantów przebywających na terenie Gminy Nadarzyn.

I jakoś nikt wtedy z rządzących nie przejmował się, że na terenie Gminy Nadarzyn w Wolicy w Centrum Ptak Expo otworzono rządowe centrum dla uchodźców z Ukrainy bez poinformowania lokalnych władz samorządowych" - dodał.