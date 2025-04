Może część ludzi właśnie tak postrzega politykę i tak widzi kampanię wyborczą oraz wybory?

Jako bekę? Kampania dla jaj? To jest uruchamianie najgorszych reakcji. Ze wszystkiego można zrobić żart czy happening, ale nie ze wszystkiego warto. Polityka i wybory prezydenckie powinny być otoczone pewnym elementarnym szacunkiem, bo to organizuje nasze życie. Nie widzę powodów, żeby z wyborów sobie robić żarty. Wybory powinny być istotą demokracji, powinny być uczciwe, co powinno być zagwarantowane, a nie powinny być czymś między kabaretem a happeningiem.

Krzysztof Stanowski zdobył jednak dużo ponad 100 tys. podpisów.

Biorąc pod uwagę jego popularność, to nie dziwi. Ale to, że kandydat Maciej Maciak, o którym pierwszy raz usłyszałem, zebrał ponad 100 tys. podpisów, to już dziwi i prowadzi do wniosku, że za łatwo idzie zbieranie podpisów. Sądzę, że działają jakieś grupy, które umieją to zorganizować, prawdopodobnie za pieniądze. Trzeba coś tu zmienić. I to akurat nie jest zmiana konstytucyjna. Ona jest do przeprowadzenia w ustawie, w ordynacji wyborczej. Warto pójść drogą innych krajów, np. Francji. Ja mam pomysł, żeby poza podpisami, np. 100 tys., trzeba mieć jeszcze np. 100 podpisów przedstawicieli wybranych czy to w parlamencie, czy w radach wojewódzkich – czyli z mandatem, i każda z tych osób może tylko poprzeć jednego kandydata. Więc już wtedy zebranie tych 100 tys. podpisów ludzi znanych, ludzi wybranych – no to jest bardziej skomplikowane i sądzę, że to wykluczyłoby takich kandydatów zupełnie przypadkowych.

Wspomniał pan o tym, że Biejat i Hołownia są największymi wygranymi debaty w Końskich. Czy oni mogą zaszkodzić Rafałowi Trzaskowskiemu i odebrać mu głosy?

Wynik pierwszej tury będzie odzwierciedleniem preferencji partyjnych. Nie sądzę, żeby tu jakieś odebranie głosów miało miejsce. Biejat i Hołownia przecież realnie nie walczą o wejście do drugiej tury. Dla Magdaleny Biejat ważne jest, żeby wśród tych trzech kandydatów lewicowych mieć najlepszy wynik. Debata w Końskich pomogła jej mieć lepszą pozycję od Adriana Zandberga, który popełnił błąd, że do Końskich nie przyjechał, i pewnie będzie miała też większe poparcie niż prof. Senyszyn.

Szymon Hołownia?

Dla niego mieć wynik zbliżony do wyniku z ostatnich wyborów to jest kwestia jego przyszłości politycznej. Jeżeli wynik będzie daleki od tamtego, będzie taka silna tendencja spadkowa, to pozycja Hołowni osłabnie. On i Biejat walczą o polityczne życie.

Czy głosy wyborców Hołowni i Biejat przejdą w drugiej turze na Trzaskowskiego?

W zdecydowanej większości tak. Trzaskowski jako prezydent daje nam gwarancję, że te dwa i pół roku do końca kadencji wyborów parlamentarnych będziemy mieli sensowną współpracę prezydenta z rządem. Nie będziemy mieli rzucania kłód pod nogi, nie będziemy mieli idiotycznych sporów o nominacje ambasadorskie i tak dalej. Co biorąc pod uwagę sytuację zewnętrzną, zagrożenia ze wschodu, politykę Trumpa, jest bardzo istotne. Polska nie może wejść w okres destabilizacji, sytuację braku kooperacji między prezydentem a rządem. Nie może wejść w przyspieszone wybory, a do nich by doszło, gdyby Trzaskowski nie wygrał wyborów prezydenckich. Przegrana Trzaskowskiego nie opłaca się również Biejat i Hołowni.