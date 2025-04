Debata prezydencka Telewizji Republika. Nie ma na niej ani Trzaskowskiego ani Biejat

Szymon Hołownia powiedział, ze dla niego kwestia bezpieczeństwa jest sprawą bardzo osobistą, ponieważ jego żona w momencie trwania debaty jest właśnie w powietrzu, broniąc granic Rzeczypospolitej Polskiej (Urszula Brzezińska-Hołownia jest pilotem – przyp. red.). - Prezydent ma olbrzymie kompetencje, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Polska nie jest bezbronna. Mamy wspaniałą polską armię, wspaniałych żołnierzy i rozkręcone procesy inwestycyjne. Polska Grupa Zbrojeniowa za mojej prezydentury stanie się co najmniej pięćdziesiątym producentem uzbrojenia na świecie – przekonywał. - Polska nie potrzebuje już więcej nikogo, kto będzie się zastanawiał, czy Putin jest dobry czy zły – mówił. - Tyranom i dyktatorom nie wolno podawać ręki.

Joanna Senyszyn powiedziała, że prezydent sprawuje zwierzchnictwo nad armią za pośrednictwem ministra obrony. Stwierdziła, że kluczowe jest dobre zrozumienie między tymi dwoma osobami. - Nie będzie wojny, w związku z tym nie musimy się jej obawiać, nie musimy wydawać 5 proc. PKB na zbrojenia, wystarczy jeśli to będzie 3 – 3,5 proc. a ta różnica, ok. 90 mld zł rocznie, będzie mogła być przeznaczona na inne aspekty bezpieczeństwa Polaków: bezpieczeństwo zdrowotne, energetyczne, bezpieczeństwo przed drożyzną, mieszkaniowe – przekonywała. Dodała, że niezwykle istotna jest dyplomacja.

Marek Jakubiak skrytykował Rafała Trzaskowskiego za nieobecność w debacie. - Zwierzchnik sił zbrojnych – mówił - ma niewielkie kompetencje w dziedzinie bezpieczeństwa – przekonywał dodając, że te uprawnienia zabrała mu obecna konstytucja. - Musimy przystąpić do budowy nowej konstytucji – powiedział. Według niego bezpośrednie zwierzchnictwo musi w niej mieć właśnie prezydent.

Runda poświęcona gospodarce

Pytanie o wprowadzenie waluty euro. Artur Bartoszewicz odpowiada, że polityka fiskalna została Polsce odebrana w ramach struktur europejskich. - Nie jesteśmy w stanie podejmować decyzji o własnych programach strategicznych, o planach, o mechanizmach rozwojowych, bo one oparte są na politykach horyzontalnych i sektorowych UE. To paraliżuje – mówił. Dodał, że narzędziami do walki są własny, niezależny bank centralny, ale jeszcze bardziej - „potencjał demograficzny”.

Karol Nawrocki powiedział, że jest przeciwko wprowadzeniu euro w Polsce. - Jestem za stabilną polską walutą, za polski złotym. Jestem też za gotówką. Nie dam odebrać Polakom gotówki. Mam też świadomość, że dyskusja o tych odległych planach, o statystykach ekonomicznych w Polsce, która jest dotknięta drożyzną, dla Polaków jest szczególnie trudna – mówił. Dodał, że jako prezydent będzie dążył do przywrócenia zerowej stawki VAT na żywność i do obniżenia cen energii elektrycznej „odrzucając zielone podatki, ekoterror, ekoszaleństwo, które wpływa na upadający dobrobyt w polskich domach”.

Szymon Hołownia przekonywał, że to, co mówi Krol Nawrocki, jest „miodem” na jego serce. Powiedział, że „musimy teraz myśleć o wspólnie realizowanych inwestycjach, które posłużą Polsce lokalnej”. Wymieniłm.in. kolej do Ostrołęki czy Łomży. - Jak malowaliście „szprychy”, zapomnieliście, że z Grudziądza do Gdańska ludzie też by chcieli dojechać - mówił.