Wiedziałem, że ten stan wojenny skończy się w pół dnia, jeden dzień Yoon Suk-yeol, były prezydent Korei Południowej

– Stan wojenny to nie zamach stanu – replikował Yoon, zapewniając, że nie zamierzał sparaliżować kraju, a stanu wojennego potrzebował, by zaalarmować opinię publiczną w związku z tym, że posiadająca większość w parlamencie opozycyjna Partia Demokratyczna utrudnia pracę rządu, usuwając z urzędów ponad 20 przedstawicieli administracji, w tym szefa południowokoreańskiego odpowiednika polskiej NIK, co – zdaniem Yoona – było groźne.

– To był pokojowy „przekaz stanu wojennego” dla narodu... Wiedziałem, że ten stan wojenny skończy się w pół dnia, jeden dzień – przekonywał były prezydent.

Yoon Suk-yeol twierdzi, że po wprowadzeniu stanu wojennego armia zachowywała się nie tak, jak chciał

Yoon twierdził też, że armia podjęła nadmiarowe działania w związku ze stanem wojennym (próbując m.in. zablokować parlamentarzystom możliwość wejścia do parlamentu), mimo że on zakomunikował swoje intencje ówczesnemu ministrowi obrony, Kim Yong-hyunowi, ponieważ „byli szkoleni do działania w czasie stanu wojennego w ramach innych wytycznych”.

W poniedziałek zeznawać przed sądem ma jeszcze m.in. Cho Sung-hyun, przedstawiciel dowództwa obrony Seulu, który przed Sądem Konstytucyjnym mówił, że otrzymał rozkaz, by wysłać do parlamentu żołnierzy, którzy mieli „wyciągać stamtąd parlamentarzystów”. Yoon zaprzeczył tym doniesieniom.

Zarzuty dotyczące próby wywołania rebelii, które stawiane są Yoonowi, są zagrożone karą dożywotniego pozbawienia wolności lub nawet karą śmierci – choć tej ostatniej faktycznie nie wykonuje się w Korei Południowej od kilkudziesięciu lat.