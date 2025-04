Trump wielokrotnie mówił, że chce doprowadzić do zawieszenia broni na Ukrainie do maja – zaznaczał, iż USA muszą zakończyć konflikt, który doprowadził do śmierci setek tysięcy ludzi i grozi bezpośrednią konfrontacją między Stanami Zjednoczonymi a uzbrojoną w broń jądrową Rosją. Dwa częściowe porozumienia o zawieszeniu broni – jedno dotyczące infrastruktury energetycznej, drugie dotyczące Morza Czarnego – utknęły jednak w martwym punkcie.

Witkoff po raz pierwszy publicznie zasugerował przekazanie Rosji czterech ukraińskich regionów – Ługańska, Doniecka, Zaporoża i Chersonia – w wywiadzie z Tuckerem Carlsonem, który został przeprowadzony 21 marca. „To rosyjskojęzyczne tereny” – mówił polityk. „Przeprowadzono referenda, w których przytłaczająca większość ludzi opowiedziała się za rządami rosyjskimi” – podkreślał. Komentarze Witkoffa zszokowały wielu urzędników ds. bezpieczeństwa narodowego USA – retoryka specjalnego wysłannika odzwierciedlała bowiem tę stosowaną przez urzędników rosyjskich.

Zaledwie kilka dni po wywiadzie z Carlsonem, dziennik „Wall Street Journal” opublikował artykuł pt. „Steve Witkoff po stronie Kremla”. Głos zabrali wówczas również Demokraci. „Witkoff i Trump popełnili kardynalny błąd dyplomacji: otwarcie okazali desperację w dążeniu do porozumienia” – zaznaczał Ned Price, były rzecznik Departamentu Stanu za prezydentury Joe Bidena.

Witkoff wciąż ma w administracji wielu obrońców, którzy twierdzą, że został niesprawiedliwie oczerniony. Ponadto wciąż utrzymuje on silne relacje osobiste z Donaldem Trumpem – zauważa agencja Reutera.