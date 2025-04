Debatowa „rozgrywka” okazała się skutecznym ruchem zwłaszcza w kontekście Sławomira Mentzena, którego nieobecność została boleśnie zauważona. – Dzisiejszy dzień sprawił, że Mentzen jest znacznie dalej od drugiej tury niż wcześniej – ocenił Kolanko.

Rafał Trzaskowski gubi kontrolę

Choć to Rafał Trzaskowski był gospodarzem wieczornej debaty, jego sztab miał wyraźne problemy z logistyką i komunikacją. – Sztab Trzaskowskiego stracił kontrolę nad całą sytuacją – powiedział Szułdrzyński. Organizację debaty komentowano jako zbyt jednostronną – dziennikarze zostali sprowadzeni do roli „wynajętych konferansjerów”.

Co więcej, na 100 minut przed startem wydarzenia Trzaskowski ogłosił, że zaprasza wszystkich kandydatów, co tylko pogłębiło zamieszanie. – No nie da się dojechać w tak krótkim czasie, chyba że ktoś by zaplanował to wcześniej – zaznaczył Kolanko.

Mimo tego chaosu, wiele osób uważa, że Trzaskowski osiągnął swój główny cel – ustawienie się w roli najważniejszego rywala Nawrockiego. – Jeśli celem było obniżenie szans Mentzena, to cel został osiągnięty – dodał Kolanko.