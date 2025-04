Agencja Reutera zauważa, że nowością związaną z umową był postulat USA dotyczący przejęcia przez władze Stanów Zjednoczonych kontroli nad gazociągiem transportującym rosyjski surowiec przez Ukrainę do Europy.

Rzecznik departamentu skarbu USA potwierdził, że 11 kwietnia doszło do rozmowy między USA i Ukrainą. Jak zaznaczył, była ona „techniczna”.

Wcześniej prezydent Wołodymyr Zełenski powiedział, że umowa dotycząca minerałów powinna być korzystna dla obu krajów i może być ustrukturyzowana w sposób, który pomoże zmodernizować Ukrainę. Podkreślał również, że jego kraj nie zaakceptuje umowy, która zagroziłaby jej przystąpieniu do Unii Europejskiej.

Trump chce od Ukrainy metali ziem rzadkich

Donald Trump chce, by Ukraina dostarczała Stanom Zjednoczonym swoje surowce – między innymi metale ziem rzadkich. Wołodymyr Zełenski zaznacza, że jego kraj nie chce zupełnie oddać USA swoich zasobów, jednak proponuje partnerstwo, dzięki którym oba kraje będą mogły się rozwijać. Jak twierdzi, to Amerykanie pomogli Ukrainie najwięcej, więc powinni zarobić najwięcej i mieć w tej sprawie pierwszeństwo. Jako że aktualnie największym dostawcą metali ziem rzadkich są Chiny, a USA chce mniejszej zależności od dostaw z tego kraju, przekazanie surowców z Ukrainy jest pożądanym rozwiązaniem dla Waszyngtonu.

Ukraina 24 lutego odrzuciła pierwotną wersję umowy, która miała umożliwić USA dostęp do ok. 50 proc. zysków z posiadanych przez Ukrainę surowców. Zełenski mówił, że nie podpisał przywiezionej mu przez sekretarza skarbu USA Scotta Bessenta umowy, ponieważ „nie może sprzedać kraju”. Umowa w zamian za surowce warte setki miliardów dolarów (mówiło się o ok. 500 mld dolarów) nie dawała Ukrainie żadnych gwarancji bezpieczeństwa ze strony USA. Ukraina odrzuciła także drugą wersję umowy, której treść przedstawił „The New York Times”. Jej zapisy były jeszcze mniej korzystne dla Ukrainy – Kijów miał na jej mocy zrzec się przychodów ze sprzedaży minerałów, ropy i gazu, a także zysków z portów i innej infrastruktury, które trafiałyby na specjalny fundusz do czasu, aż zgromadziłoby się w ramach tego funduszu 500 mld dolarów, których USA oczekują od Ukrainy jako rekompensaty za udzieloną jej pomoc.