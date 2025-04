Nie widać zaś, by od 19 marca Trump szykował się do wywarcia jakiejkolwiek presji na Władimira Putina. Rosjanie pocieszają się, że tak naprawdę nie ma on zbyt wiele możliwości zrobienia tego. Tyle że „wojna celna” Trumpa z całym światem doprowadziła do znacznego spadku cen ropy. Chyba niechcący Waszyngton uderzył w ten sposób w podstawy wojennego budżetu Rosji. Jednak by Moskwa to odczuła, ceny musiałyby utrzymać się na niskim poziomie w dłuższym okresie, na przykład do końca obecnego roku.

Coraz mniej amerykańskiej pomocy, coraz groźniejsi Rosjanie

– To, co teraz mógłby zrobić Trump, to trochę skomplikować sytuację Putina, ale jego myślenia o tej wojnie nikt radykalnie zmienić nie jest w stanie – uważa Barbaszin.

Pozostawienie wojny tak, jak ona jest, nie byłoby może najgorszym wyjściem dla Kijowa. Jednak USA powoli kończą swą pomoc wojskową dla Ukrainy, obecnie dostaje ona tylko to, co przekazał jej w ostatnich tygodniach swej prezydentury Joe Biden. – Ukraina nie omawiała z USA nowych pakietów pomocy wojskowej – przyznał jeden z byłych ukraińskich dowódców Paweł Palica, obecnie zastępca szefa administracji prezydenta Zełenskiego. Rosjanie zaś wskazują, że w amerykańskim budżecie nie przewidziano żadnych środków na wsparcie ukraińskiej armii.

Jednocześnie Pentagon nie ukrywa, że debatuje nad zmniejszeniem ilości amerykańskich żołnierzy w Europie. A to – w połączeniu z pozostawieniem Ukrainy samej sobie – wygląda już na jawne zaproszenie Władimira Putina do dalszej agresji, nie tylko nad Dnieprem.

W tej sytuacji nie dziwi, że Wołodymyr Zełenski próbuje dołączyć do antychińskiej krucjaty Trumpa, natarczywie napomykając, że łączą ich wspólne interesy. Tak chyba należy rozumieć nagłe ujawnienie, że Ukraińcy na froncie złapali dwóch obywateli chińskich walczących w szeregach rosyjskiej armii.