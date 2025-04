Donald Trump przekonuje, że kraje świata chcą z nim negocjować ws. ceł i są gotowe na wszystko, by zawrzeć porozumienie

2 kwietnia Trump ogłosił nałożenie ceł wzajemnych (ceł odwetowych) na większość partnerów handlowych USA. Ich bazowa, 10-procentowa stawka weszła w życie 5 kwietnia. 9 kwietnia zaczynają obowiązywać wyższe stawki ceł odwetowych (w przypadku UE jest to 20 proc.), w tym wynoszące łącznie 104 proc. cła na import większości produktów z Chin. Trump zdecydował się na taki poziom ceł wobec Chin po tym, jak Pekin zareagował na amerykańskie cła wzajemne, nakładając 34-procentowe cło na import towarów z USA.

Występując na forum Narodowego Republikańskiego Komitetu Kongresowego, Trump przekonywał, że dzięki cłom do Stanów Zjednoczonych wracają „firmy ze swoimi fabrykami”. W swoim wystąpieniu Trump określił swoją politykę celną mianem „wojny ze światem”, po czym dodał, że w rzeczywistości „nie jest to wojna”, ponieważ – jak przekonywał – przedstawiciele innych państw przyjeżdżają do USA negocjować w sprawie ceł. – Są gotowi na wszystko, by zawrzeć umowę. „Proszę, proszę pana, zawrzyjmy umowę. Zrobię wszystko, proszę pana” – mówił Trump.

Rzeczniczka Białego Domu, Karoline Leavitt, poinformowała, że prezydent Trump polecił swoim współpracownikom odpowiedzialnym za politykę handlową negocjacje dwustronne z państwami, które chcą podjąć rozmowy ws. ceł. Priorytetem dla administracji Trumpa – jak mówił dyrektor Rady Ekonomicznej przy Białym Domu, Kevin Hassett – są negocjacje z Japonią i Koreą Południową. W przyszłym tygodniu z Trumpem ma spotkać się premier Włoch, Giorgia Meloni. Ponadto Unia Europejska sygnalizuje gotowość do negocjacji na temat zwiększenia importu gazu z USA.