Co oznaczałoby prowadzenie rozmów USA z Iranem przez pośrednika? Można by powielić zasady stosowane na przykład w negocjacjach między Izraelem a Hamasem, których przedstawiciele byli w tym samym hotelu w Kairze, a między pokojami kursował egipski pośrednik. W podobnej roli w negocjacjach amerykańsko-irańskich mógłby wystąpić szef omańskiej dyplomacji.

Oman ma doświadczenia w negocjacjach w trudnych regionalnych kwestiach. Dwa lata temu pomagał Chińczykom w doprowadzeniu do porozumienia między Arabią Saudyjską i Iranem. Amerykanie woleliby korzystać z mediacji Zjednoczonych Emiratów Arabskich (ZEA). To emiracki wysłannik przekazał w marcu list Trumpa do władz Iranu z zachętą do negocjacji. Ale ZEA są zbyt bliskie Izraelowi (znormalizowały z nim stosunki kilka lat temu) i na dodatek mają spory terytorialne z Iranem, dotyczące wysepek na Zatoce Perskiej.

Co jeżeli Iran nie przyjmie warunków Donalda Trumpa? Bombardowanie?

Wydaje się, że wybór Omanu na miejsce spotkania może być jedynym sukcesem Iranu w tych negocjacjach. Trump od tygodni przedstawia Teheranowi skrajnie niekorzystne warunki, a w poniedziałek groził, że jeżeli nie zostaną przyjęte, to konsekwencje będą dla Iranu „bardzo niebezpieczne”.

Stany Zjednoczone, podobnie jak ich sojusznik Izrael, traktujący Iran jako największe zagrożenie, chcą m.in. by Teheran całkowicie zdemontował swój program nuklearny. A już to wykracza poza porozumienie z Iranem w tej sprawie zawarte za Baracka Obamy (angielski skrót określający to porozumienie to JCPOA), z którego Trump wycofał Amerykę za swojej pierwszej kadencji. Dodatkowo USA zamierzają też doprowadzić do tego, by Iran zaprzestał prac nad nowoczesnym uzbrojeniem, zwłaszcza rakietami balistycznymi, które mógłby przenosić ładunki nuklearne.

A i to może być zbyt mało. Proizraelskie i bliskie Trumpowi think tanki, takie jak Foundation for Defense and Democracies (FDD), podpowiadają prezydentowi USA, że Iran musi zrezygnować z szerzenia „ideologii rewolucyjnej” w regionie. Czyli także przestać wspierać palestyński Hamas, libański Hezbollah i jemeńskich Hutich. Sugerują też kierowanie się zasadą całkowitego braku zaufania wobec ajatollahów: ewentualne nowe porozumienie musiałoby, w przeciwieństwie do JCPOA, zapewnić, że „w każdym momencie i w każdym miejscu” można by skontrolować, czy Irańczycy wypełniają swoje zobowiązania. - Obiecasz im jedno, a zaraz zażądają drugiego - komentował mi kilka tygodni temu taktykę Amerykanów i Izraelczyków przedstawiciel irańskich władz.