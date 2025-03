Przypomina, że liderka AfD Alice Weidel użyła co prawda sformułowania „Środkowe Niemcy” w odniesieniu do wschodnich landów, co było szeroko komentowane w Polsce, jednak jego zdaniem „nie implikuje to żądania rewizji granic”. – W przeciwnym razie należałoby postawić ten zarzut również publicznemu nadawcy radiowo-telewizyjnemu niektórych wschodnioniemieckich landów, który nazywa się „Mitteldeutscher Rundfunk”, a nawet sojusznikom partii Szymona Hołowni, czyli partii FDP, która używa terminu „Środkowe Niemcy” w nazwach swoich struktur – mówi „Rzeczpospolitej”.

Rzekoma chęć zmiany granic to niejedyne kontrowersje wiążące się z AfD

Czy marszałek zagalopował się więc, ogłaszając zamknięcie Sejmu przed AfD? Problem w tym, że na rzekomym rewizjonizmie nie kończą się wątpliwości wokół tej partii. Na przykład w 2017 roku jeden z polityków AfD Björn Höcke nazwał stojący w centrum Berlina pomnik ofiar Holokaustu „pomnikiem hańby”, a rok później ówczesny szef AfD Alexander Gauland stwierdził, że czasy władzy nazistów w Niemczech to zaledwie „ptasie g…no” w wielkiej historii tego kraju. W dodatku AfD jest partią jawnie prorosyjską.

Z tego względu szeroko komentowane były nie tylko ostatnie wybory do Bundestagu, ale też decyzja Nowej Nadziei, będącej częścią Konfederacji, która w lipcu ubiegłego roku rozpoczęła oficjalną współpracę z AfD w Parlamencie Europejskim. I nawet politycy Konfederacji nie ukrywali, że jest to kontrowersyjny krok. – Można wejść do grupy nawet z samym diabłem, jeśli będzie walczył o te same postulaty – mówił poseł Konrad Berkowicz.