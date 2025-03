Wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szejna, poseł Nowej Lewicy, nie posiada poświadczenia bezpieczeństwa ABW. Otrzymuje go osoba na wniosek i po głębokiej weryfikacji przez służby – jego finansów, życia osobistego i nałogów w tzw. wirówce, której podlega nie tylko jego rodzina, ale także otoczenie. Certyfikat (do poziomu „ściśle tajne” wydawany jest zaledwie na pięć lat) gwarantuje, że osoba ta daje rękojmię zachowania tajemnicy.

Reklama

Wiceminister Szejna w oświadczeniu, jakie opublikował na portalu X we wtorek, napisał, że odbył terapię odwykową i że „oświadczenie o terapii zostało zweryfikowane przez ABW”. Była to sugestia – jak ustaliła „Rzeczpospolita” – nieprawdziwa. Wcale nie został on pozytywnie zweryfikowany. Proces ten bowiem trwa. Jak to wyjaśnia sam Andrzej Szejna?

– We wniosku do ABW o certyfikat wpisałem wszystkie informacje, także tą, że odbyłem roczną terapię pomagającą mi wyjść z nałogu. Otrzymałem od funkcjonariusza ABW informację, że potwierdzono, że ją odbyłem. I tylko tego dotyczyło to zdanie. Nikogo nie wprowadzałem w błąd – twierdzi w rozmowie z „Rzeczpospolitą” Andrzej Szejna.

Andrzej Szejna bez weryfikacji ABW. Dostęp do „ściśle tajnych” jednak otrzymał

Wiceminister, co potwierdziła „Rz” w resorcie dyplomacji, mimo piastowania funkcji od ponad roku nadal nie uzyskał certyfikatu potwierdzającego, że został sprawdzony przez służby. To niezwykle istotne w resorcie, gdzie znaczna część materiałów jest oklauzulowana (przede wszystkim spływają do niej dane wywiadowcze z placówek z całego świata).