Nikt nie ma wątpliwości, że bez rosyjskiej agresji na Ukrainę oraz szoku, jakie wywołują w Niemczech działania Donalda Trumpa, nie mogłoby dojść do fundamentalnego przewartościowania niemieckiej polityki. Uchwalona we wtorek ustawa modyfikuje zapisany w konstytucji tzw. hamulec budżetowy i umożliwia nowemu rządowi sięgnięcie po dodatkowe kredyty i zwiększenie wydatków na infrastrukturę oraz Bundeswehrę. Na te cele w najbliższych dziesięciu latach Niemcy przeznaczą dodatkowo niemal bilion euro.

Za projektem zmiany ustawy zasadniczej przedstawionym przez partnerów przyszłego rządu CDU/CSU oraz SPD głosowało w sumie 513 deputowanych, w tym zdecydowana większość ugrupowania Zielonych. Było to kilkadziesiąt głosów więcej niż wymagana do zmiany konstytucji większość dwóch trzecich.

Niemcy: 500 mld euro wydatków na rozbudowę infrastruktury

Do ostatniej chwili przeciwnicy ustawy, zwłaszcza politycy Alternatywy dla Niemiec (AfD), czynili bezskuteczne starania w Trybunale Konstytucyjnym, aby uznał on za nielegalne podejmowanie decyzji w sprawie zmiany konstytucji przez „stary” Bundestag, w którym CDU/CSU i SPD mogły liczyć na wymaganą większość. Rzecz w tym, że większości takiej nie mają w wyłonionym w niedawnych wyborach nowym parlamencie, który zainauguruje swoją działalność 25 marca. Ustawa trafi teraz do Bundesratu, w którym CDU/CSU, SPD oraz Zieloni mają większość. Jak się ocenia, zadłużenie Niemiec wzrośnie w najbliższych dziesięciu latach z obecnych 60 proc. PKB do 90 proc. To rzecz nie do pomyślenia w czasach Angeli Merkel, która mawiała, że z budżetem centralnym należy postępować tak, jak znana z oszczędności przysłowiowa gospodyni domowa ze Szwabii obchodzi się z budżetem rodzinnym. Był to niewzruszony paradygmat niemieckiej polityki ostatnich dwóch dekad. Berlin nie reagował na zarzuty partnerów europejskich, którzy przez lata wskazywali na deficyty w obrotach handlowych z Niemcami, bo w ten sposób finansowali niemiecką gospodarkę. Podobnie było z postulatami zwiększania przez Berlin wydatków na obronę i przyjęcie większej odpowiedzialności za bezpieczeństwo europejskie. To należy już do historii.

Pakiet 500 mld euro wydatków na rozbudowę infrastruktury powinien dać impuls rozwojowy niemieckiej gospodarce, ale i całej UE. Z tej sumy 300 mld przypadnie na rząd federalny, 100 mld dla landów, a pozostałe 100 mld na ochronę klimatu.