Francja wyśle żołnierzy

Inicjatywa Kallas miałaby być metodą zmobilizowania państw członkowskich i obejścia ewentualnego weta węgierskiego. Ale nie wszyscy podchodzą do niej entuzjastycznie i nie chodzi tylko o Węgry. Po pierwsze, sceptycyzm wykazali Francuzi. Nie dlatego, że nie chcą wspierać Ukrainy, ale nie podoba im się klucz podziału finansowania Ukrainy w odniesieniu do dochodu narodowego. Francja ma wysoki dług publiczny i deficyt budżetowy i obawia się kolejnych poważnych wydatków. Po drugie zaś, Francja argumentuje, że przecież jako pierwsza zadeklarowała wysłanie sił pokojowych na Ukrainę.

Rzecznik premiera Wielkiej Brytanii Keira Starmera oświadczył, że „ponad 30 państw" jest gotowych zaangażować się w operację sił pokojowych na Ukrainie. Taka liczba państw ma tworzyć tzw. koalicję chętnych.

Ten argument został przyjęty przez Kallas i to właśnie dlatego w najnowszej wersji jej planu jest mowa o wsparciu również w formie wkładu w gwarancje bezpieczeństwa. Trzeba by wtedy wycenić ewentualne przyszłe stacjonowanie francuskich żołnierzy w Ukrainie.

Włochy czekają na Putina

Ale dyskusja o wsparciu dla Kijowa odkryła też inne trendy w UE. Niechętnie do inicjatywy Kallas odnoszą się Włochy. – Musimy to przeanalizować. I tak musimy wydać mnóstwo pieniędzy w ramach NATO, żeby dojść do poziomu 2 proc. PKB. Jest też inicjatywa Ursuli von der Leyen dozbrajania Europy. I trwają rozmowy Trump – Putin. Poczekajmy na ich wynik – powiedział Antonio Tajani, minister spraw zagranicznych Włoch. Premier Giorgia Meloni wyraźnie teraz manewruje między UE i USA. Bo choć na stanowisku szefa rządu od początku konsekwentnie wspierała proukraińskie stanowisko większości UE, to jednak, zanim doszła do władzy, była wyraźnie prorosyjska. Teraz natomiast zdecydowanie kibicuje pomysłom Trumpa.

Polska chce przyspieszenia negocjacji akcesyjnych z Ukrainą

Pomoc wojskowa ma być elementem wzmacnia pozycji negocjacyjnej Ukrainy wobec Rosji. Ale nie tylko ona.

– Ważnym elementem, taką kotwicą morale ukraińskiego, jest proces negocjacji Ukrainy o wejście do Unii Europejskiej. Jako prezydencja czujemy się za to szczególnie odpowiedzialni – powiedział Sikorski. Zadeklarował, że Polska chce do końca czerwca otworzyć jeden lub dwa klastry negocjacyjne.