Zawieszenie broni czy gra na czas?

Zdaniem Artura Bartkiewicza rozmowy mogą okazać się tylko politycznym teatrem. – Amerykanie wyciągają rękę do Rosji i czekają, aż ona zrobi to samo – zauważa dziennikarz. Kreml oficjalnie nie odrzuca propozycji, ale wchodzi w szczegóły, które mogą skutecznie zamrozić porozumienie.

Putin stawia pytania: Co z dostawami broni dla Ukrainy? Co z wycofaniem się jednostek z obwodu kurskiego? – Kreml chce grać na czas, bo rosyjska armia ma inicjatywę na froncie – tłumaczy gość podcastu.

Co Trump zyska, kończąc wojnę?

Donald Trump znajduje się pod presją własnych obietnic. – Zapowiadał szybkie zakończenie wojny, a teraz szuka sposobu, by się z tego wywiązać – zauważa Bartkiewicz. Jednak Rosja wie, że Trumpowi zależy na sukcesie dyplomatycznym. Może to osłabiać jego pozycję negocjacyjną.

Putin nie ukrywa, że dąży do rewizji układu bezpieczeństwa w Europie. Rosja już w 2021 roku domagała się wycofania wojsk NATO z krajów, które dołączyły do Sojuszu po 1997 roku, w tym z Polski. – To przerażająca perspektywa – komentuje prowadząca podcast Marzena Tabor-Olszewska.