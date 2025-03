Sytuacja geopolityczna Polski, podobnie jak innych państw naszego regionu, stała się bardziej niebezpieczna po rozpoczęciu pełnowymiarowej agresji Rosji na Ukrainę. Wybuch wojny skłonił tradycyjnie neutralne Szwecję i Finlandię do wstąpienia do NATO. Z kolei państwa bałtyckie zaczęły odgradzać się od Rosji. Wszystkie kraje regionu zaczęły też zwiększać wydatki na obronność - w przypadku Polski wzrosły one do poziomu niemal 5 proc. PKB.



Rosja zagrożeniem dla Europy środkowo-wschodniej, sytuację komplikuje polityka administracji Donalda Trumpa

Rosja stanowi zagrożenie militarne dla krajów Europy środkowo-wschodniej ze względu na intensywne zbrojenia (wydatki Rosji na obronność mają sięgać 30 proc. PKB i są na wysokości zbliżonej do łącznych wydatków na obronność wszystkich państw UE) oraz imperialistyczna polityka, w realizowaniu której Rosja sięga po środki militarne. Przed pełnowymiarową agresją na Ukrainę Rosjanie w 2008 roku najechali Gruzję (w efekcie trwale utraciła ona kontrolę nad 1/3 terytorium kraju), a w 2014 roku rosyjska armia zajęła Krym, który został następnie nielegalnie anektowany przez Rosję.



Sytuację geopolityczną Polski skomplikowała dodatkowo obecna polityka administracji Donalda Trumpa, która uważa Unię Europejską za swojego rywala (Trump twierdzi, że UE powstała, aby „oszukać” Stany Zjednoczone) i wykonuje gesty pod adresem Rosji wskazujące, iż USA są gotowe na normalizację stosunków z nią. Trump kwestionuje też solidarność w ramach NATO sugerując, że USA nie będą chronić tych państw Sojuszu, które nie wydają wystarczająco dużo na swoją obronność.



Sondaż: Kto zapewni bezpieczeństwo Polsce? Młodzi stawiają na Konfederację, starsi na KO

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl spytaliśmy kto – ich zdaniem – w obecnej sytuacji geopolitycznej jest w stanie najskuteczniej zapewnić bezpieczeństwo Polsce.