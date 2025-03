- Muszą powściągnąć emocje, muszą być bardziej pozbierani liderzy opozycji, głównie PiS, bo mogą narobić szkód. W tym przypadku narobili szkód tylko sobie, bo się skompromitowali - podsumował.

Donald Tusk o wypowiedzi Andrzeja Dudy o broni atomowej USA: Szkód z tego nie będzie szczególnych

Tusk mówił też, że „woli to, co robi prezydent Andrzej Duda”, „nawet jeśli nie zawsze uznaje metody za najlepiej dobrane”. - Ale zdecydowanie wyżej doceniam starania prezydenta Dudy, niż to, co zrobiła opozycja w PE - zaznaczył. Premier nawiązał tym samym do wypowiedzi Dudy w "Financial Times". Prezydent ujawnił, że chciałby, aby w Polsce znalazła się amerykańska broń atomowa (w ramach programu NATO Nuclear Sharing). Dodał, że rozmawiał na ten temat ze specjalnym wysłannikiem prezydenta USA ds. Ukrainy i Rosji Keithem Kelloggiem.



- Bardzo by mi zależało – i to jest taka dla mnie dość oczywista racja stanu państwa polskiego – abyśmy formułowali pewne oczekiwania, kiedy robimy to publicznie, wtedy, gdy mamy pewność, albo mamy powody, aby być przekonanym, że tego typu apele czy wezwania znajdą posłuch i że adresat, w tym przypadku Trump, jest przygotowany na pozytywną reakcję - skomentował wypowiedź prezydenta Tusk.



- Tego typu sprawy lepiej załatwiać w dyskrecji, a nie przez wywiady prasowe – dodał choć, jak zaznaczył, „szkód z tego nie będzie jakichś szczególnych”. - Ja doceniam starania prezydenta Dudy. Jestem przekonany, że wyłącznie dobra wola i chęć wzmocnienia polskiego bezpieczeństwa kierowała panem prezydentem - zaznaczył. - Natomiast czy takie metody są skuteczne, mam tutaj swoją opinię - przyznał też.