Po przeliczeniu ponad 90 proc. głosów wiadomo, że Demokraatit uzyskała poparcie rzędu 30,4 proc. i to jej lider, Jens-Frederik Nielsen, będzie próbował sformować rząd.

Wybory na Grenlandii: Partia chcąca szybkiej niepodległości zajęła drugie miejsce

Zwycięzcy wyborów znacznie poprawili wynik w stosunku do 2021 roku, gdy partia ta uzyskała poparcie 9,1 proc. głosów. Demokraatit to powstała w 2002 roku partia centroprawicowa, ostrożnie podchodząca do kwestii niepodległości Grenlandii i popierająca utrzymanie związku wyspy z Danią.



Proniepodległościowa partia Naleraq uzyskała 23,7 proc. głosów. To ugrupowanie opowiada się za szybką drogą do niepodległości. Partia ta zapowiadała, że będzie chciała doprowadzić do rozpisania referendum ws. niepodległości przed upływem czteroletniej kadencji nowego parlamentu.



Partia obecnego premiera, Inuit Ataqatigiit, również opowiadająca się za niepodległością, uzyskała nieco ponad 21 proc. głosów i zajęła w wyborach trzecie miejsce.