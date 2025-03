Posłowie i senatorowie przejdą szkolenie wojskowe? Cezary Tomczyk o planach MON

W czwartek informowaliśmy, że Ministerstwo Obrony Narodowej przygotowuje szkolenie wojskowe dla chętnych posłów i senatorów, które prawdopodobnie odbędzie się wiosną. W rozmowie z „Super Expressem” Cezary Tomczyk zdradził szczegóły w tej sprawie.

- Chcemy żeby każdy parlamentarzysta mógł przejeść dwudniowe szkolenie wojskowe – powiedział wiceminister obrony. Jak dodał, szkolenie to będzie dobrowolne. - Obejmie strzelanie, pierwszą pomoc a także część teoretyczną, która dotyczy planowania obronnego i charakteru budżetu. Może dzięki niemu już żaden przyszły minister obrony nie będzie chciał ujawniać planów obronnych własnego państwa – zaznaczył Tomczyk, odnosząc się do sprawy Mariusza Błaszczaka. W czwartek Sejm podjął decyzję o uchyleniu immunitetu polityka – prokuratura planuje postawienie mu zarzutów przekroczenia uprawnień, gdyż podczas pełnienia funkcji Ministra Obrony Narodowej odtajnił on w lipcu 2023 roku, a we wrześniu 2023 roku ujawnił fragmenty Planu Użycia Sił Zbrojnych RP o kryptonimie WARTA-00101.

Jak będzie wyglądało szkolenie wojskowe dla polityków?

Jak podaje „Super Express”, posłowie i senatorowie najpierw będą uczestniczyli w części teoretycznej, zaś później – drugiego dnia szkolenia – wyruszą na poligon pod Warszawą. - Taka oferta jest też kierowana do wszystkich polskich obywateli w ramach akcji „Weekend z wojskiem” oraz „Trenuj z wojskiem” – powiedział Cezary Tomczyk.

Kursy MON organizowane są w Akademii Sztuki Wojennej w Rembertowie. „Szkolenie obronne ma na celu doskonalenie procesów kształtowania środowiska bezpieczeństwa państwa. Wyższe kursy obronne, w których mogą uczestniczyć posłowie i senatorowie, mają na celu: zapoznanie uczestników z zagadnieniami strategicznymi z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa i funkcjonowania systemu obronnego państwa; nabycie przez uczestników praktycznych umiejętności realizacji zadań obronnych, w tym wynikających z zobowiązań sojuszniczych” – podaje resort obrony.