Podcast „Rzecz w tym”: Koniec liberalnego porządku. Polska musi się obudzić

– Nie możemy być pewni, że Ameryka nas obroni. Nie możemy być pewni, że NATO będzie w stanie nas obronić za kilka czy kilkanaście lat. Musimy budować własną siłę – apeluje gość codziennego podcastu „Rzeczpospolitej”. Jego zdaniem Polska musi „porzucić dogmat o zewnętrznych gwarantach bezpieczeństwa” i „przygotować strategię na nowe czasy”. Problem w tym, że takiej strategii nie ma.

– Trzy lata wojny na Ukrainie, a Polska nie ma strategii bezpieczeństwa narodowego! Dokument z 2020 roku nigdy nie wszedł w życie. Nowego nie ma. A my wydajemy miliardy na uzbrojenie, nie mając nawet koncepcji, do jakiej wojny się przygotowujemy – zauważa Radziejewski.

Ekspert przedstawił 21 postulatów dla Polski, wśród których kluczowe to stworzenie realnej strategii bezpieczeństwa, budowa suwerennej armii, uniezależnienie się w kluczowych sektorach gospodarki i przekształcenie Polski w „poważne państwo”. – Jesteśmy państwem bez strategii, wciąż myślącym w kategoriach darmowych obiadów – mówi.

Czy Polska może się dostosować do nowej rzeczywistości? – Wszystko zależy od nas. Fatalizm, który mówi, że nie mamy na to wpływu, jest błędem. Amerykanie, Niemcy, Koreańczycy i Japończycy też kiedyś musieli budować silne państwo. My również możemy, i musimy, to zrobić” – podsumowuje Radziejewski.