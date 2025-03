Jedno z rozporządzeń wykonawczych wydanych przez Trumpa 20 stycznia, czyli w dniu objęcia przez niego urzędu, wzywa Departament Bezpieczeństwa Krajowego do zakończenia wszystkich programów zwolnień warunkowych. Administracja 47. prezydenta Stanów Zjednoczonych planuje jeszcze w marcu cofnięcie zwolnień warunkowych dla ok. 530 tys. osób z Kuby, Haiti, Nikaragui i Wenezueli – poinformował agencję Reutera pragnący zachować anonimowość informator ze źródeł zbliżonych do Trumpa. O tych planach prezydenta wcześniej informowało CBS News.

Sprawa migracji. Donald Trump chce zakończyć programy z czasów Joe Bidena

Z wytycznych ICE (federalnego Urzędu ds. Imigracji i Egzekwowania Ceł), które widziała agencja Reutera, wynika, że pozbawienie migrantów tymczasowego statusu może oznaczać, że zostaną oni objęci procesem przyspieszonego postępowania deportacyjnego. W przypadku osób, które przekroczyły granicę Stanów Zjednoczonych nielegalnie, możliwość deportacji w trybie przyspieszonym istnieje w ciągu dwóch pierwszych lat pobytu, zaś w przypadku osób, które wjechały w sposób legalny, ale nie został oficjalnie „przyjęte” (jak w przypadku osób objętych warunkowymi zwolnieniami), szybkie wydalenie z kraju nie podlega ograniczeniom ze względu na czas.

Agencja Reutera pisze, że programy administracji Bidena były częścią szerszych wysiłków podejmowanych w celu stworzenia tymczasowych legalnych dróg dla migrantów w celu powstrzymania nielegalnej imigracji i zapewnienia pomocy humanitarnej. W czasie kampanii wyborczej przed listopadowymi wyborami prezydenckimi Donald Trump - który walkę z nielegalną migracją uczynił głównym punktem swego programu - zapowiadał zakończenie wspomnianych programów administracji Bidena oceniając, że wykraczają one poza granice amerykańskiego prawa. W lutym nowe amerykańskie władze przestały rozpatrywać wnioski imigracyjne od osób, które wjechały na teren USA dzięki niektórym programom Bidena.