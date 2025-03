Dariusz Matecki zrzekł się immunitetu. "Nie uciekam do Włoch, nie mdleję"

Krótko przed głosowaniem w Sejmie nad uchyleniem immunitetu Dariusza Mateckiego, poseł Prawa i Sprawiedliwości sam się go zrzekł. - No i pytanie, co zrobi sąd – stwierdził.