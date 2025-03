Czytaj więcej Polityka Prezydent Andrzej Duda o spięciu w Białym Domu: Wołodymyr Zełenski przesadził, a Donalda Trumpa nie zmienimy - Żaden przywódca europejski nie pozwolił sobie dotąd na coś takiego wobec prezydenta USA. Wszyscy wiedzą, że w porównaniu do Stanów Zjednoczonych są mali - powiedział prezydent Andrzej Duda, komentując w rozmowie z „Super Expressem” burzliwy przebieg spotkania Donalda Trumpa z Wołodymyrem Zełenskim w Białym Domu.

- Ja nie chcę oceniać w tej chwili tego, co się wydarzyło w Białym Domu. Na pewno stało się niedobrze - odpowiedział w poniedziałek Jarosław Kaczyński. - W tej chwili trzeba przede wszystkim mówić o drogach wyjścia i to, co pociesza po spotkaniu londyńskim (niedzielnym spotkaniu przywódców części państw europejskich w Londynie - red.) to jest to, że tam chyba nikt nie miał wątpliwości, nawet Donald Tusk – chociaż on zmienia zdanie ciągle, więc nie wiem, jak to jest - że trzeba się jednak porozumieć ze Stanami Zjednoczonymi – mówił.



Wojna na Ukrainie. Prezes PiS: Pokój jest bardzo potrzebny

Prezes PiS przekonywał, że obecnie to Stany Zjednoczone dysponują realną siłą, „realną możliwością oddziaływania na państwo typu takiego jak dzisiaj Rosja, tzn. państwo, które nie liczy się z żadnymi regułami ani prawa międzynarodowego, ani z żadnymi zasadami, które zostały w toku dziejów, szczególnie ostatnich kilkuset lat, stworzone i przez państwa cywilizowane reguły są na ogół, też nie zawsze, przestrzegane”.

- I to trzeba wiedzieć, ale jednocześnie ta empatia wobec Ukrainy, wobec kraju napadniętego, w sposób bardzo bohaterski się broniącego i kraju, który ma doświadczenie z Rosją, która nie dotrzymuje porozumień, nie dotrzymuje zawieszeń broni... po prostu kraju, który reaguje zupełnie inaczej niż to, co zostało przyjęte w tym wszystkim, co jest dorobkiem europejskiej kultury, europejskiej cywilizacji. Trzeba to przyjąć do wiadomości i na tej podstawie rozmawiać z jednej strony z Amerykanami, z prezydentem Trumpem, a z drugiej strony trzeba, by Stany Zjednoczone, korzystając ze swojej siły, doprowadziły w końcu – oczywiście z udziałem także Ukrainy – do pokoju, bo pokój jest na pewno bardzo potrzebny – mówił na konferencji Jarosław Kaczyński.

- Wszyscy tu w Polsce oczekujemy pokoju i pokój jest korzystny dla Ukrainy – oświadczył prezes PiS. - Co do warunków, nie chcę się w tej sprawie wypowiadać. Nie reprezentuję tutaj Ukrainy, nie jestem Ukraińcem, to jest kwestia woli narodu ukraińskiego, narodu, który dzisiaj reprezentuje pan Zełenski – zastrzegł.