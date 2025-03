Wybory prezydenckie odbędą się w Polsce 18 maja, a ich ewentualna II tura odbędzie się 1 czerwca. Chęć startu w wyborach prezydenckich zadeklarowali dotąd Magdalena Biejat (Nowa Lewica), Grzegorz Braun (Konfederacja Korony Polskiej), Katarzyna Cichos, Szymon Hołownia (Polska 2050), Marek Jakubiak (Wolni Republikanie), Sławomir Mentzen (Konfederacja), Karol Nawrocki (popierany przez PiS), Joanna Senyszyn, Aldona Anna Skirgiełło (Samoobrona), Krzysztof Stanowski, Romuald Starosielec, Piotr Szumlewicz, Rafał Trzaskowski (Koalicja Obywatelska), Marek Woch (Bezpartyjni Samorządowcy) oraz Adrian Zandberg (Partia Razem). Aby wystartować w wyborach kandydat musi zebrać 100 tysięcy podpisów poparcia pod swoją kandydaturą.

Sławomir Mentzen prekampanię prezydencką prowadził od 20 sierpnia 2024 roku

Większość sondaży wskazuje, że do II tury przejdą Trzaskowski i Nawrocki, Mentzen zajmuje w badaniach trzecie miejsce z poparciem dochodzącym do 17-18 proc. W piątek opublikowano jednak wyniki sondażu SW Research dla „Wprost”, z którego wynikało, że gdyby wybory odbyły się obecnie to właśnie kandydat Konfederacji zmierzyłby się w II turze z Trzaskowskim. Mentzen uzyskał w tym badaniu 18,9 proc. poparcia, Nawrocki – 16,5 proc.



Mentzen to prezes Nowej Nadziei. Swoją prekampanię prezydencką rozpoczął najwcześniej ze wszystkich kandydatów – Konfederacja ogłosiła, że to właśnie Mentzen będzie jej kandydatem na prezydenta w sierpniu 2024 roku. 20 sierpnia ubiegłego roku podano do publicznej wiadomości, że Rada Liderów Konfederacji wskazała właśnie Mentzena jako kandydata formacji w wyborach. Inaczej niż przed wyborami prezydenckimi w 2020 roku w Konfederacji nie przeprowadzono prawyborów (wówczas wygrał je Krzysztof Bosak).