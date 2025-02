Radosław Sikorski apeluje do Andrzeja Dudy. „Klich lepszy niż pana wybrańcy”

Czytaj więcej Polityka Bogdan Klich stanie na czele polskiej ambasady w USA. Wbrew prezydentowi Dudzie Senator Bogdan Klich w najbliższych tygodniach przyjedzie do Waszyngtonu i obejmie kierownictwo nad polską ambasadą w USA - poinformował minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski w rozmowie z radiem RMF FM. Klich ma przybyć do USA bez akceptacji prezydenta Andrzeja Dudy, który zapowiedział, że nie zgodzi się na tę kandydaturę.

Andrzej Duda, zapytany został w piątek, jak obecnie wygląda sprawa ambasadora w USA. - Kierownikiem placówki, uczynionym na siłę – na zasadzie na złość mamie odmrożę sobie uszy – jest pan Klich – powiedział prezydent w rozmowie z wPolityce.pl.

Krytykując Bogdana Klicha Andrzej Duda odniósł się między innymi do jego wpisu w mediach społecznościowych z 2022 roku. Na platformie X Klich nazwał obecnego prezydenta USA „niezrównoważonym i nieszanującym demokracji politykiem”. „Zeznania przed Kongresem o tym, że Trump chciał dołączyć do rebeliantów okupujących Kapitol, przerażają, ale nie zaskakują. Pamiętajmy, że to przyjaźń z tym niezrównoważonym i nieszanującym demokracji politykiem, miała być według PiS, gwarantem bezpieczeństwa Polski” – podkreślił we Klich we wpisie.

Wcześniej Klich stwierdził także, że prezydentura Trumpa „kończy się haniebnymi zamieszkami na Kapitolu, pozostawiając Amerykę podzieloną jak nigdy wcześniej od czasów wojny secesyjnej” oraz że „Trump jest marionetką Putina” oraz że „podałby mu na tacy całą Ukrainę”.