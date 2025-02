Ale co piątemu Rosjaninowi polepszyła się ona – też z powodu wojny.

Najazd na Ukrainę doprowadził bowiem do gigantycznej redystrybucji dochodów państwa (przede wszystkim z rezerw) do najbiedniejszych regionów kraju, z których pochodzi ogromna większość zaciąganych żołnierzy. Ich żołd jest kilka razy większy od średniej płacy w miejscach, z których pochodzą. – Grając na loterii o swoje życie, w czasie wojny mogą wygrać pieniądze na pierwsze mieszkanie, samochód czy wakacje dla rodziny – mówi jeden z moskiewskich publicystów. W obecnym roku to się nie zmieni, Kreml zwiększył o jedną czwartą wydatki na wojnę i przemysł zbrojeniowy.

Straty zaś rosyjskiej armii szacowane są na od 700 tys. zabitych i rannych (tak uważa były sekretarz obrony USA Lloyd Austin) do 860 tys. zabitych i rannych (ukraiński sztab generalny). – Z początku rozmawialiśmy o każdym zabitym, chodziliśmy na pogrzeby. A teraz nawet nie wiem, kto zginął ostatni, ilu zabito, kto jeszcze żyje – mówi mieszkanka Ułan-Ude we wschodniej Syberii.

Za to według badań rządowego ośrodka socjologicznego WCIOM do 92 proc. zwiększyła się liczba osób, które same siebie nazywają w Rosji „patriotami” (w 2016 roku było ich 80 proc.).