Reset w stosunkach USA – Rosja?

- Jestem bardzo zaniepokojony tym, jak bardzo narracja Kremla przeniknęła do kręgów decyzyjnych w USA. Do Białego Domu i departamentów, które zajmują się polityką zagraniczną. Słyszymy niemalże słowo w słowo komentarze i deklaracje ze strony amerykańskich przedstawicieli, które można wsadzić w usta prezydenta Putina, byłego prezydenta Miedwiediewa czy rzecznika Pieskowa, nie zauważylibyśmy żadnej różnicy – ocenił Magierowski.

- Musimy się przygotować na najgorsze scenariusze. W dzisiejszej sytuacji, biorąc pod uwagę, co mówił w ostatnim czasie Trump, jak zostały nakreślone stosunki między Stanami Zjednoczonymi a Europą, nie wykluczam, że NATO zostanie poważnie osłabione. Być może nie w wyniku USA, ale jeżeli wciąż będziemy mieli do czynienia z retoryką, która wymierzona jest w sojuszników, a nie dotychczasowych przeciwników USA na scenie międzynarodowej. Jeżeli okazuje się, że z prezydentem Rosji, jak czytaliśmy w oświadczeniu Trumpa, wrócić do normalnej rozmowy o biznesie... To klasyczny reset - dodał.

Były polski ambasador uważa, że jesteśmy świadkami „naiwności” ze strony amerykańskich elit. - Po tylu próbach resetu powinni się czegoś o Rosji nauczyć, a mam wrażenie, że wciąż o Rosji wiedzą bardzo mało – stwierdził Magierowski.