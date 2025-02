Gdyby wybory prezydenckie odbyły się w najbliższą niedzielę, głos oddałoby w nich 65,1 proc. uczestników najnowszego sondażu Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS dla „Wydarzeń” Polsatu. Z kolei 34,9 proc. ankietowanych zadeklarowało, że zostałoby w domach.

Wybory prezydenckie – najnowszy sondaż. Jak zmienia się poparcie dla kandydatów z największym poparciem?

Uczestników sondażu zapytano, na kogo oddaliby głos w pierwszej turze wyborów prezydenckich, która została zaplanowana na 18 maja. Najwięcej wskazań uzyskał Rafał Trzaskowski, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej, prezydent Warszawy. Chęć głosowania na kandydata Koalicji Obywatelskiej zadeklarowało 35,2 proc. pytanych (w porównaniu ze styczniowym sondażem IBRiS dla „Wydarzeń” to wzrost o 0,2 pkt. proc.).

Drugie miejsce w badaniu zajął Karol Nawrocki, prezes IPN, kandydat popierany przez Prawo i Sprawiedliwość. W ciągu miesiąca poparcie dla Nawrockiego spadło o 2,4 pkt. i wynosi teraz 26,5 proc. Na podium znalazł się także Sławomir Mentzen, poseł i lider Konfederacji. Z sondażu wynika, że na Mentzena chce głosować 15,7 proc. Polaków, co oznacza w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrost o 4,2 pkt. proc. Tym samym strata kandydata Konfederacji do kandydata popieranego przez PiS zmniejszyła się od stycznia o 6,6 pkt. proc. (z 17,4 do 10,8 pkt. proc.).

Żaden z pozostałych kandydatów nie uzyskał - według sondażu IBRiS - dwucyfrowego poparcia. Na kandydata Trzeciej Drogi Szymona Hołownię chce głosować 6,2 proc. ankietowanych - poparcie dla marszałka Sejmu spadło o 2,7 pkt. Na kolejnych miejscach uplasowali się: wicemarszałek Senatu Magdalena Biejat (3,3 proc.), lider Partii Razem Adrian Zandberg (1,4 proc.), poseł Wolnych Republikanów Marek Jakubiak (1 proc.), dziennikarz Krzysztof Stanowski (0,5 proc.), europoseł Konfederacji Korony Polskiej Grzegorz Braun (0,4 proc.).