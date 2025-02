Michał Kolanko pytał swego rozmówcę o to, czy po 24 lutego 2022 r. Zachód „zdał egzamin”. Europoseł partii Szymona Hołowni odparł, że „jest Zachód i Zachód”. - Różne mają odcienie kraje europejskie i Stany Zjednoczone. Jak widać pozycja Stanów Zjednoczonych może być niewzruszona aż do momentu, kiedy się zmienia i to bardzo mocno. Jako całość jest chyba lepiej niż ja sądziłem, że będzie - dodał. Kobosko wspomniał o „bardzo konkretnych sankcjach” nakładanych na Rosję przez państwa Zachodu, w tym o nowym, 16. pakiecie sankcji UE oraz obostrzeniach wprowadzanych przez USA.

- Rosja została w dużym stopniu izolowana gospodarczo, oczywiście nie w stopniu wystarczającym. Nie są te sankcje wszystkie szczelne, jest wiele rzeczy do poprawienia, ale generalnie Zachód postąpił bardzo odpowiedzialnie - mówił polityk, podkreślając „bardzo realną, ogromną wręcz pomoc wojskową, pomoc finansową” dla Ukrainy. - Bez tej pomocy nawet przy najbardziej bohaterskiej postawie armii ukraińskiej byłoby im (Ukraińcom - red.) bardzo trudno opierać się i bronić się aż przez trzy lata - ocenił. Michał Kobosko zaznaczył, że w lutym 2022 r. mało kto wierzył, że Ukraina będzie w stanie „oprzeć się przed nawałą rosyjskiej armii”.

W rozmowie z Michałem Kolanką europoseł odniósł się też do kwestii bezpieczeństwa w kontekście wojny na Ukrainie i zaznaczył, że nie chodzi tylko o zdolności i wyposażenie armii. - To przygotowanie społeczeństwa i tutaj można powiedzieć, że nie zrobiliśmy przez te trzy lata wystarczająco dużo. Jest ciągle ogromnie wiele do zrobienia jeżeli chodzi o obronę cywilną, o sposób przeszkolenia, przygotowania nas wszystkich do działania w sytuacji realnego zagrożenia. Tu ciągle mam wrażenie, że poprzedni rząd i także nasz rząd koalicyjny musi robić zdecydowanie więcej, kierując się nie tylko wzorem i przykładem takich krajów jak Finlandia. Wszyscy musimy być przygotowani do tych zagrożeń - podkreślił.

Wojna na Ukrainie. Michał Kobosko: Pokój nie może być na warunkach Putina

- Jesteśmy na dosłownie pierwszej flance, na takiej linii styku, gdzie NATO, my wszyscy musimy się bronić, gdyby przyszło do konfliktu z Rosją, czego Putin absolutnie nie wyklucza i co - zdaniem wielu analityków - jest dzisiaj planowane przez Rosję - mówił Kobosko. Eurodeputowany był też pytany o scenariusze zawieszenia lub zakończenia wojny. - Nie chcielibyśmy obchodzić czwartej rocznicy napaści rosyjskiej. Chcielibyśmy, żeby w tym roku nastąpił przełom. Działania dyplomatyczne rzeczywiście są w tej chwili niezwykle intensywne. Można powiedzieć, że swoją rękę przyłożył do tego Donald Trump jako nowy prezydent Stanów Zjednoczonych - powiedział.