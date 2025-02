Blok CDU/CSU wygrał wybory w Niemczech. AfD dostała ponad 20 proc. głosów

Drugie miejsce zdobyła skrajnie prawicowa AfD. Zagłosowało na nią 20,1 proc. wyborców. Jest mało prawdopodobne, aby AfD współrządziła, ponieważ współpracę z nią wykluczyły wszystkie główne niemieckie partie polityczne.



– Zawsze będziemy mieli wyciągniętą rękę do innych ugrupowań w sprawie utworzenia rządu. Wola naszego społeczeństwa musi zostać przełożona na czyny — powiedziała liderka AfD Alice Weidel. – Zobaczymy, co przyniosą następne tygodnie. Jeżeli jednak stanie się, to, co przewidujemy, że CDU zawiąże koalicję z lewicą, dokona fałszerstwa wyborczego, to przyszłe wybory mogą nastąpić bardzo szybko. Wtedy wygramy, bo to jest naszym celem — dodała.

16,3 proc. wyborców zagłosowało na SPD, 12.4 proc. - na Zielonych, 8,8 proc. na Lewic≥ę, 5 proc. - na FDP i 5 proc. - na Sojusz Sahry Wagenknecht.

Sekretarz generalny Socjaldemokratycznej Partii Niemiec (SPD) Matthias Miersch stwierdził, że jego partia poniosła „historyczną porażkę”. Jest to najgorszy wynik SPD w powojennej historii Niemiec.