Ministra ds. równości Katarzyna Kotula obroniona w Sejmie. Wniosek PiS przepadł

Poseł PiS Sebastian Kaleta mówił podczas debaty, że „ministra do spraw równości Katarzyna Kotula ma jeden cel - wprowadzenie w życie ideologicznego programu, którego przed wyborami nie ma odwagi ogłosić”. - Na tym nie koniec, bo taki sam los spotkał inne delikatne kwestie, które nie brzmią dobrze w kampanii wyborczej: aborcję na życzenie, adopcję i małżeństwa dla par homoseksualnych. To wszystko jest w planach, ale na razie cicho sza. Dlaczego? Bo trzeba wepchnąć Rafała Trzaskowskiego do Pałacu Prezydenckiego - ocenił.

„Podzieliliście Polki i Polaków i nadal dzielicie”

W debacie posłanka Ewa Szymanowska z Polski 2050 oceniła, że PiS złożyło wniosek o wotum nieufności wobec ministry równości, bo „samo z równością nie ma nic wspólnego”. - Podzieliliście Polki i Polaków tak, jak nie zrobił tego nikt, i nadal dzielicie Polki i Polaków - mówiła.

Czytaj więcej Przestępczość Katarzyna Kotula zrzeka się immunitetu. Chce walczyć przed sądem z Mirosławem Skrzypczyńskim Informuję, że podjęłam decyzję o zrzeczeniu się immunitetu w związku ze złożonym przez Mirosława Skrzypczyńskiego aktem oskarżenia, w którym oskarża mnie o pomówienia - poinformowała posłanka Katarzyna Kotula. Kotula ujawniła niedawno, że jako 14-latka była przez Skrzypczyńskiego molestowana seksualnie.

Według posłanki Agnieszki Kłopotek z PSL „argumenty za odwołaniem ministry są pełne manipulacji”. Jej zdaniem wniosek to „próba politycznego manifestu, tylko po to, by zatuszować własne problemy i odwrócić uwagę od odpowiedzialności polityków PiS przed wymiarem sprawiedliwości”.