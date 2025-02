Prezesa IPN nie wyciągnął wniosków z porażki partii Jarosława Kaczyńskiego

Nawrocki popełnia kosztowne błędy, wynikające z nieobycia politycznego. Gdy zadeklarował, że nie podpisałby ustawy o związkach partnerskich i przywracającej kompromis aborcyjny, mimo że Jarosław Kaczyńskie deklarował wcześniej w „Tygodniku Solidarność”, że należy szukać kompromisu, na drugi dzień musiał prostować swoje stanowisko w mediach społecznościowych. PiS przez wyrok TK Julii Przyłębskiej w sprawie aborcji straciło gwałtownie poparcie z ponad 40 proc. Nigdy tego nie odbudowało i wkrótce straciło władzę. Prezes IPN nie wyciągnął wniosków z porażki PiS. I wciąż nie wyciąga.

Polacy zaniepokojeni przyjazną postawą Trumpa wobec Rosji Putina

– Europa jest dzisiaj w chaosie wywołanym decyzjami elit europejskich w stosunku do Władimira Putina, które przyniosły nam wojnę i atak Federacji Rosyjskiej na Ukrainę – stwierdził Karol Nawrocki podczas środowego spotkania z wyborcami. Gdy poniosła się informacja, że Nawrocki oskarża Europę za agresję Putina, kolejnego dnia musiał tłumaczyć, że nie ma wątpliwości, że to „Federacja Rosyjska odpowiada za wojnę na Ukrainie”.

Większość ankietowanych Polaków obawia się skutków wojny handlowej, w jaką wciąga USA i UE prezydent Donald Trump – wynika z sondażu przeprowadzonego przez SW Research dla Onetu. Kolejne wypowiedzi prezydenta USA, który za agresję Rosji oskarża Ukrainę, a Załenskiego, nie Putina, nazywa dyktatorem, budzą konsternację Polaków. Trump dąży do kapitulacji Ukrainy i zwycięstwa Rosji, co dla Polski może być tragiczne w skutkach za kilka lat, gdy agresor odbuduje swój potencjał militarny. Ze strony PiS i Nawrockiego próżno szukać krytyki Trumpa, który przytula się do Putina. Trudno szukać logiki w wypowiedziach Nawrockiego, który zarzuca Tuskowi bliskie relacje z Putinem, gdy to Trump zachowuje się jak menedżer pilnujący interesów Rosji.

Czy prezes PiS powinien skorzystać z rady Donalda Tuska?

– Jarosławie, to ostatni moment, aby zmienić kandydata. Chyba że narracja Kremla stała się oficjalną linią PiS – napisał na portalu X Donald Tusk. Oczywista złośliwość nie musi być dla PiS nieprzydatną radą. W sondażach Sławomir Mentzen dogania Nawrockiego. Nie jest wykluczone, że kandydat Konfederacji wejdzie do II tury z Rafałem Trzaskowskim. Zostało mało czasu na zrobienie rozpoznawalności Nawrockiego, którą ma np. Przemysław Czarnek.