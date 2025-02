Trump uderza w Zełenskiego – pomoc dla Ukrainy zagrożona?

Były prezydent USA nie szczędzi krytyki wobec Wołodymyra Zełenskiego, używając retoryki zbieżnej z rosyjską propagandą. – Bo zarzut, że Zełenski jest dyktatorem, czyli że nie powinien sprawować urzędu prezydenta, to jest zarzut wprost wzięty z rosyjskiej propagandy.

Bartkiewicz zwraca uwagę, że Trump świadomie osłabia pozycję Ukrainy: – Trumpowi ta wojna nie jest potrzebna. On wolałby, żeby ona się rzeczywiście zakończyła. Wolałby pewnie jakoś zbliżyć do siebie Rosję, żeby trochę rozluźnić sojusz chińsko-rosyjski. No i bardzo by chciał, żeby to Europa zajęła się tym problemem, żeby on nie musiał za to płacić.

Metale ziem rzadkich i geopolityczna gra o surowce

W tle wojny toczy się gra o ukraińskie złoża metali ziem rzadkich. USA chcą mieć do nich dostęp jako formę rekompensaty za udzieloną pomoc. – Donald Trump szacuje ją na 350 miliardów dolarów. Ukraińcy szacują ją dużo niżej. Ukraińcy twierdzą, że jest to około 100 miliardów, być może nawet trochę mniej.

Tymczasem część złóż znajduje się już pod kontrolą Rosjan, co może stać się kartą przetargową w ewentualnych rozmowach z Trumpem. – To też jest jakaś groźba w perspektywie tych rozmów z naszej perspektywy. Bo to, co jest takim największym dramatem naszym i całej Europy, jest właśnie to, że dla nas Rosja jest egzystencjalnym zagrożeniem, dla Stanów Zjednoczonych jest rywalem, ale ich prawdziwym przeciwnikiem obecnie są Chiny.

Europa kontra Rosja – czy NATO jest gotowe?

Polska wydaje na obronność największy procent PKB w NATO, ale czy to wystarczy? – Polska, jeżeliby gospodarka nasza się wzmacniała dalej w tym tempie, to też być może zostałaby mocarstwem, ale regionalnym, na pewno nie globalnym.