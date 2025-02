Trump w ostatnim czasie mówił, że Zełenski cieszy się poparciem 4 proc. Ukraińców i ujawnił, że to on zaproponował, aby zawarcie ostatecznego traktatu pokojowego między Rosją a Ukrainą miało miejsce dopiero po przeprowadzeniu na Ukrainie wyborów prezydenckich. Po tym jak Zełenski stwierdził, że Trump posługuje się rosyjską dezinformacją, Trump nazwał prezydenta Ukrainy „dyktatorem bez wyborów” i zarzucił prezydentowi Ukrainy, że ten wciągnął USA w wojnę, której nie może wygrać.



Karol Nawrocki: Słowa Donalda Trumpa świadczą, że będą twarde negocjacje

O wypowiedzi Trumpa spytano Nawrockiego. - Ja mam swój punkt widzenia na to, co wydarzyło się na Ukrainie za sprawą Federacji Rosyjskiej. Nie mam wątpliwości, że to Federacja Rosyjska odpowiada za wojnę na Ukrainie - odpowiedział prezes IPN.

Politykę negocjacyjną zostawiam Trumpowi. Każdy ma swoją poetykę Karol Nawrocki, prezes IPN, kandydat na prezydenta popierany przez PiS

Nawrocki dodał następnie, że za wojnę odpowiada też „naiwność, głupota, także elit politycznych europejskich i niestety ich polskiego pomocnika czyli Donalda Tuska”. - Słowa prezydenta Donalda Trumpa w procesie negocjacyjnym pokazują, że będą to twarde negocjacje strony amerykańskiej. Ja wielokrotnie wyrażałem krytyczne słowa wobec Zełenskiego, uznaję, że zachowuje się nieprzyzwoicie wobec Polski i dziś, na arenie międzynarodowej płaci też cenę za to, że pokazuje jak (traktuje) swoich głównych sojuszników, a Polska była głównym sojusznikiem, głównym pomocnikiem w pierwszych miesiącach i latach wojny. Skoro prezydent Zełenski tak potraktował swojego głównego sojusznika i partnera, nie wychodząc naprzeciw naszym oczekiwaniom, jako państwa polskiego, to obawiam się, że dziś płaci cenę w tych opiniach, które są wyrażane, za nielojalność wobec tych, którzy mu bardzo pomogli - ocenił popierany przez PiS kandydat na prezydenta.