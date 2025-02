Szymon Hołownia o siłach pokojowych na Ukrainie: Ile tysięcy? Co mają zmienić?

Hołownia odniósł się też do dyskusji na temat wysłania polskich wojsk na Ukrainę w charakterze sił pokojowych.



Prezydent (Wołodymyr) Zełenski jeździ po świecie i wszędzie mówi: dajcie nam pieniądze, dajcie nam sprzęt, a my będziemy w stanie za pół roku stworzyć taką zaporę dronową na granicach, że się żaden ruski pocisk nie przeciśnie Szymon Hołownia, marszałek Sejmu

- W ostatnich dniach mnóstwo różnych pomysłów funkcjonowało w przestrzeni publicznej. Jedni chcieli na Ukrainę wysyłać wojska, inni toczyli jakieś inne dyskusje – mówił.



- Tych, którzy mówią dziś o możliwości wysłania wojsk na Ukrainę, chciałbym zapytać: a ile wy tych wojsk chcecie wysłać, ale tak konkretnie. Nie, że będziemy sobie opowiadali, że jak będzie jakaś misja stabilizacyjna, to może ktoś pojedzie. Ile tysięcy żołnierzy ma tam być? Co oni mają zmienić? W jakiej formule mają tam funkcjonować? Jeśli misja stabilizacyjna, to po jakim porozumieniu, co oni mają tam stabilizować? Jak to ma wyglądać w konkrecie? Bo w gębie każdy jest mocny, ale my czekamy na konkrety i Ukraina czeka na konkrety, bo tam ludzie giną każdego dnia – dodał.



Czytaj więcej Dyplomacja Ekspert po spotkaniu przywódców w Paryżu: Czas zrozumieć, że trzeba szykować się do wojny Polscy żołnierze powinni zdecydowanie być na Ukrainie - nie tylko po to, aby dbać o nasze interesy, ale też, aby zdobywać doświadczenie - mówi w rozmowie z „Rzeczpospolitą” dr Karol Szulc z Zakładu Polityki Zagranicznej i Zagrożeń Globalnych Uniwersytetu Wrocławskiego.

- My dziś musimy pomóc Ukraińcom się dozbroić. Prezydent (Wołodymyr) Zełenski jeździ po świecie i wszędzie mówi: dajcie nam pieniądze, dajcie nam sprzęt, a my będziemy w stanie za pół roku stworzyć taką zaporę dronową na granicach, że się żaden ruski pocisk nie przeciśnie – mówił też Hołownia dodając, że Ukraina nie oczekuje niczego więcej. - Dlaczego Europa nie może zrobić nic w sprawie zamrożonych aktywów rosyjskich, które mamy w Europie przecież na setki miliardów euro. Gdyby ułamek z tego przeznaczyć ofiarom Putina, by mogły bronić się przed agresją, to nie trzeba byłoby żadnych układów ze zbrodniarzem zachęcających go do eskalacji żądań. Moglibyśmy mieć nadzieję na sprawiedliwy pokój. Sprawiedliwy pokój jest możliwy tylko w porozumieniu z Ukrainą - zaznaczył.