We wtorek w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości odbyła się konferencja prasowa Jarosława Kaczyńskiego, Mariusza Błaszczaka i Henryka Kowalczyka. Podczas spotkania prezes PiS zapytany został między innymi o to, czy wyobraża sobie sytuację, w której polscy żołnierze uczestniczą w misji pokojowej na Ukrainie.

Jarosław Kaczyński: Społeczeństwo nie zaakceptuje wysłania polskich żołnierzy na Ukrainę. To rozstrzygające

- Dziś mamy taki stan, że polskie społeczeństwo tego rodzaju operacji z całą pewnością nie zaakceptuje i to jest rozstrzygające - powiedział Jarosław Kaczyński. - Nie żyjemy dziś w państwie demokratycznym – bo demokracja niestety w Polsce się cofa, ze względu na niezwykle brutalne łamanie prawa i próby rozprawy z opozycją przy pomocy dyspozycyjnych sądów – ale jednak chcemy żyć w państwie demokratycznym i wierzymy, że ta demokracja bardzo szybko do Polski wróci - dodał prezes PiS. Jak zaznaczył, „realizacja tego rodzaju przedsięwzięć – wbrew woli zdecydowanej większości społeczeństwa – jest zdecydowanie niemożliwa”. - To jest możliwe tylko w systemie niedemokratycznym - ocenił.

- W tym momencie – ale sadzę, że ten moment będzie trwał długie lata – nie widzę możliwości, by polscy żołnierze uczestniczyli w misji pokojowej na Ukrainie. Polacy nie chcą takiej wyprawy – a słychać było o dywizji pancernej, to jest około 30 tys. żołnierzy. To jest po prostu rzecz, której nie możemy nikomu w żadnym wypadku obiecywać - zaznaczył podczas konferencji prasowej prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Donald Tusk zapewnia, że nie przewiduje wysłania polskich żołnierzy na teren Ukrainy

W niedzielę szef MSZ Francji Jean-Noël Barrot zapowiedział, że w poniedziałek europejscy liderzy spotkają się na nadzwyczajnym szczycie poświęconym wojnie na Ukrainie. Spotkanie to było odpowiedzią na obawy, że Stany Zjednoczone prowadzą rozmowy pokojowe z Rosją, które mogą wykluczyć Europę z procesu decyzyjnego.