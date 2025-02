W odpowiedzi na pytania dziennikarzy o uwolnienie Wayne’a, Dmitrij Pieskow – rzecznik Kremla – zaznaczył, że „pewne wydarzenia można rozpatrywać kontekście wtorkowych rozmów w Arabii Saudyjskiej”. Moskwa określiła także uwolnienie mężczyzny jako „gest dobrej woli” przed spotkaniem w Rijadzie.

Kreml wypuścił 63-letniego dyplomatę z USA. Trump: Rosja potraktowała nas dobrze

To nie pierwsza taka sytuacja w ostatnim czasie. 12 lutego amerykański nauczyciel – były pracownik ambasady w Moskwie Marc Fogel, skazany w Rosji na 14 lat więzienia – został uwolniony przez Rosjan i przyjęty w Białym Domu przez Donalda Trumpa.

63-letni Fogel został zatrzymany w Rosji w sierpniu 2021 roku i skazany na 14 lat więzienia za przemyt narkotyków. W jego bagażu znaleziono 17 gramów marihuany, którą przepisano mu ze względów medycznych w rodzimej Pensylwanii, gdzie jest to legalne. Prezydent USA mówił, że jego uwolnienie przez Rosjan może być „ważnym krokiem” do zakończenia wojny na Ukrainie. Trump – podobnie jak Fogel –podziękował prezydentowi Rosji Władimirowi Putinowi za decyzję o uwolnieniu Amerykanina. Po uwolnieniu mężczyzny Trump zapowiedział, też że w kolejnym tygodniu wolność odzyskać ma kolejna osoba. Nie powiedział jednak, kto to będzie.

Fogel został zabrany z Moskwy przez specjalnego wysłannika Donalda Trumpa na Bliski Wschód, Steve'a Witkoffa.

Na pytanie, co USA zaoferowały Rosji w zamian za uwolnienie Fogela, Trump odparł: „Niewiele” i określił uwolnienie Amerykanina „gestem dobrej woli” Rosjan.

- Zostaliśmy potraktowani bardzo dobrze przez Rosjan. Mam nadzieję, że to początek stosunków, które pozwolą zakończyć wojnę i sprawić, by miliony osób przestały się zabijać - dodał. Tymczasem rzecznik Kremla, Dmitrij Pieskow poinformował, że wraz z odzyskaniem wolności przez Fogla wolność ma odzyskać obywatel rosyjski, który przebywa obecnie w amerykańskim więzieniu. - Rosjanin ma wrócić do ojczyzny w ciągu najbliższych dni – mówił w ubiegłym tygodniu rzecznik Kremla, Dmitrij Pieskow.