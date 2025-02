Donald Trump nie wierzy Wołodymyrowi Zełenskiemu. „Putin chce skończyć walki”

Donald Trump w rozmowie z dziennikarzami mówił o staraniach jego administracji w sprawie zakończenie wojny na Ukrainie. Polityk został zapytany między innymi o to, czy Władimir Putin chce – jego zdaniem – zająć całą Ukrainę. Prezydent USA zaprzeczył, zaznaczając, że rosyjski przywódca chce zakończenia konfliktu. Trump miał dojść do takiego wniosku na podstawie rozmowy z Putinem.

Czytaj więcej Polityka Ambasador Ukrainy: Nie zgodzimy się na warunki narzucone nam przez Rosję i USA Przesłanie z naszej strony jest proste i klarowne – nic bez Ukrainy o Ukrainie. Jeżeli Rosjanie z Amerykami spróbują się dogadać bez nas, my się po prostu na to nie zgodzimy. Będziemy walczyć tym, co mamy i będziemy liczyć na wsparcie Europejczyków (...) Zaczęliśmy wojnę bez prawie żadnego wsparcia USA, ale jakoś przetrwaliśmy – powiedział w rozmowie z TVN24 ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar.

Donald Trump: Rosja ma wielką machinę

- O to właśnie go pytałem (Putina red.). Gdyby miał iść dalej, to byłby to dla nas duży problem. To by mi sprawiło duży problem, bo po prostu nie możemy do tego dopuścić. Myślę, że on chce to zakończyć. I oni chcą to szybko zakończyć, obaj. Zełenski też - powiedział Donald Trump.

Prezydent USA stwierdził również, że Rosja ma „wielką machinę” oraz, że – pokonując Hitlera i Napoleona – pokazała, że potrafi walczyć. Trump jednocześnie podkreślił jednak, że jego zdaniem Putin chce teraz zakończyć walki.

Jednocześnie Trump stwierdził także, że „ani trochę” nie wierzy w ostrzeżenia Zełenskiego o tym, że Putin chce w przyszłości zaatakować NATO.