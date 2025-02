Badanie, przeprowadzone dla Wirtualnej Polski, wskazuje, że do rozstrzygnięcia wyborów prezydenckich w Polsce potrzebna będzie druga tura. W pierwszej, głos na Rafała Trzaskowskiego zadeklarowało 36,7 proc. badanych, a na Karola Nawrockiego 25,3 proc. O ile jednak poparcie dla „obywatelskiego” kandydata PiS wzrosło względem poprzedniego badania o 0,3 pkt. proc., to dla prezydenta Warszawy zmniejszyło się o 1,1 pkt. proc. To największy spadek wśród wszystkich kandydatów, uwzględnionych w badaniu.



Trzaskowski zyskał natomiast w drugiej turze. Gdyby znalazł się w niej razem z Nawrockim, mógłby liczyć na 51,3 proc. głosów – wynika z sondażu. To o 3,4 pkt. proc. więcej, niż dwa tygodnie wcześniej. Z kolei na obecnego prezesa IPN wskazało 37,3 proc. ankietowanych – o 1,2 pkt. proc. mniej, niż w poprzednim badaniu.



Sondaż United Surveys: Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki niemal pewni drugiej tury

Z sondażu United Surveys wynika, że taki skład drugiej tury wydaje się przesądzony – żaden inny kandydat nie uzyskał bowiem dwucyfrowego wyniku. Na trzecim miejscu znalazł się Sławomir Mentzen. Głos na jednego z liderów Konfederacji zadeklarował niemal co dziesiąty odpowiadający (9,8 proc.). Za Mentzenem uplasowali się marszałek Sejmu, kandydat Trzeciej Drogi Szymon Hołownia (6,6 proc.) i Magdalena Biejat z Lewicy (5 proc.).



Foto: PAP

Na kolejnych miejscach w sondażu, w którym badano poparcie w I turze, znaleźli się: Krzysztof Stanowski (2,9 proc.), Adrian Zandberg (1,7 proc.), Marek Jakubiak (1,6 proc.) i Grzegorz Braun (1,2 proc.). Poparcie mniejsze niż jednoprocentowe zanotowali Dawid Jackiewicz (0,2 proc.), Joanna Senyszyn (0,2 proc.) i Piotr Szumlewicz (0,1 proc.). Pozostali kandydaci, którzy zadeklarowali start w tegorocznych wyborach prezydenckich, nie zostali wskazani przez ankietowanych.