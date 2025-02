Szymanek: Tusk kupił sobie czas aby biznes nie zwrócił się ku Konfederacji

Czy biznes wreszcie poczuje wsparcie?

Wielu przedsiębiorców miało poczucie, że zostali pozostawieni sami sobie. Brakowało jasnej strategii gospodarczej, a komunikacja między rządem a biznesem kulała. – Konia z rzędem temu z przedsiębiorców, kto miałby wiedzę bądź też odpowiedziałby na pytanie: jaką strategię dotyczącą gospodarki ma obecny rząd – zauważa Szymanek. Tusk zapowiedział regularne spotkania z przedsiębiorcami oraz powołanie nowej Rady Gospodarczej. - Musimy teraz poczekać na konkrety i miejmy nadzieję, że te konkrety przyjdą bardzo szybko – mówi Szymanek o oczekiwaniach uczestników konferencji.

Kogo Polska chce „przegonić”?

Tusk stwierdził, że Polska ma szansę przegonić tych, którzy dotychczas patrzyli na nas z góry – Na chwilę obecną tak naprawdę jesteśmy ku temu na dosyć dobrej drodze – mówi Szymanek. – Polska gospodarka jest jedną z najlepiej rozwijających się gospodarek w Europie i w Unii Europejskiej.

Jednak realny awans gospodarczy wymaga nie tylko inwestycji, ale także stabilnych warunków dla przedsiębiorców.

Rafał Brzoska i deregulacja – przypadek czy ustawka?

Jednym z najbardziej zaskakujących momentów konferencji było publiczne zaproszenie Rafała Brzoski, prezesa InPostu, do przygotowania pakietu deregulacyjnego. - Nagle premier wpadł na pomysł, że wywoła Rafała Brzoskę, stwierdzając, że czytał ostatnio kilka wywiadów z nim i że się z diagnozą Rafała Brzoski zgadza – relacjonuje Szymanek. – No i poszedł dalej za ciosem, mówiąc: 'To w takim razie może pan, panie Rafale, by wziął ten krzyż na plecy deregulacji i przygotował całość zmian'.

Po chwili Brzoska odpowiedział: „Challenge accepted”.