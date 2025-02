W czwartek rano funkcjonariusze CBA na polecenie śląskiego wydziału Prokuratury Krajowej zatrzymali Błażeja Spychalskiego, doradcę społecznego prezydenta RP, wcześniej jego rzecznika.

Po godzinie 13 zaczęło się przesłuchanie podejrzanego i czynności wciąż trwają. Według naszych informacji Spychalski ma usłyszeć kilka zarzutów. – Dowody zebrane w tej sprawie są bardzo mocne – mówi nam osoba znająca kulisy. Wiadomo, że Błażej Spychalski znał prywatnie rektora Collegium Humanum Pawła Cz., a także miał dyplom MBA tej uczelni. Po wybuchu afery już się tym jednak nie chwalił. Kilka miesięcy temu m.in. wraz z Marcinem Chludzińskim, prezesem KGHM w czasach rządów PiS, wszedł do rady fundacji Centrum Strategii Rozwojowych. Jak czytamy na stronie fundacji, obecnie jest studentem MBA na Uczelni Łazarskiego na kierunku energetyka.

Błyskotliwa kariera Błażeja Spychalskiego, przesłuchiwanego w sprawie afery Collegium Humanum

Po odejściu w 2021 r. z Kancelarii Prezydenta RP Błażej Spychalski przeszedł do biznesu kontrolowanego przez państwo. Został wiceprezesem spółki Gaz-System SA, by równocześnie pozostawać doradcą zarządu Orlenu w czasach prezesury Daniela Obajtka i ekspertem rady nadzorczej spółki Unipetrol w Czechach, z grupy Orlen. PiS w grudniu 2016 r. wprowadził przepis honorujący dyplom ukończenia studiów Master of Business Administration (MBA) dla członków rad nadzorczych w państwowych i samorządowych podmiotach, bez egzaminu państwowego. PiS zmienił prawo, bo średnio trzy czwarte kandydatów nie zdawały państwowego egzaminu do rad nadzorczych, a nominaci nowej władzy chcieli szybko objąć synekury w radach. Przepis o uznaniu dyplomu MBA lub szeregu innych międzynarodowych certyfikatów, m.in. Chartered Financial Analyst (CFA) czy Certified in Financial Forensics (CFF), wprowadzono do nowej ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym. – Wtedy dla Collegium Humanum zaczęły się prawdziwe żniwa – mówił nam jeden z informatorów. Rektor uczelni Paweł Cz. niektórym znajomym miał wystawiać całkowicie fikcyjne dyplomy – nie starano się nawet rejestrować studenta.