Wybory prezydenckie 2025. Konfederacja zadowolona z sondaży Sławomira Mentzena

Krzysztof Bosak był też pytany o wybory prezydenckie 2025, w których kandydatem Konfederacji jest poseł Sławomir Mentzen. Obecne sondaże dają liderowi Konfederacji trzecie miejsce. - Jesteśmy zadowoleni, że Konfederacja zyskuje poparcie, że nasz kandydat zyskuje poparcie, że zyskał w tabeli polityków jeżeli chodzi o zaufanie i rozpoznawalność - oświadczył dodając, że Konfederacja chce więcej, a celem partii jest wprowadzenie kandydata do drugiej tury i zwycięstwo w wyborach prezydenckich. Bosak ocenił też, że Polacy są zmęczeni „jałowością sporu” między PiS a PO.

- Rząd nie przedstawił żadnego programu wsparcia budowy lub nabywania mieszkań przez ludzi. Zajmujemy się głupotami, a ceny energii rosną, ceny opłat za śmieci rosną, ceny wody rosną, mieszkania coraz droższe. Znikąd nadziei – powiedział wicemarszałek Sejmu dodając, że Sławomir Mentzen jest jedynym politykiem, który mówi o tych sprawach „i wskazuje przyczynę, np. politykę klimatyczną Unii Europejskiej”, którą np. rząd Donalda Tuska realizuje.

Krzysztof Bosak: Warszawiacy cierpią z powodu złej polityki Rafała Trzaskowskiego

W rozmowie z TVP Info lider Konfederacji odniósł się też do popieranych przez PiS i Koalicję Obywatelską kandydatów na prezydenta. - My do Karola Nawrockiego podchodzimy bardzo ostrożnie, bo on tak naprawdę ma krótki staż, w polityce właściwie nie był, był dyrektorem dwóch instytucji państwowych. W polityce go właściwie nie znamy, nie wiemy, jakie tak naprawdę ma szczegółowe poglądy o wszystkich kwestiach, o których my przez ostatnie 15-20 lat dyskutujemy z PiS-em i się różnimy, jak traktat lizboński, polityka klimatyczna, Europejski Zielony Ład, wprowadzanie Ukrainy na rynek europejski - przecież PiS to poparł - powiedział.

– Ja nie do końca dowierzam, powiem szczerze, jeżeli widzę, że kandydat wystawiony przez PiS, któremu PiS prowadzi kampanię, w tej chwili deklaruje poglądy inne, niż PiS realizował, kiedy osiem lat rządził - zaznaczył.