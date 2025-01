18,2 proc. badanych chce, aby kandydaci mówili o poprawie dostępu do lekarzy specjalistów, 17,3 proc. - by skupiali się na temacie zmniejszenia inflacji, a 17,1 proc. apeluje, by zająć się tematem skrócenia kolejek do lekarzy.



Sondaż: Bezpieczeństwo i sprawy światopoglądowe mniej ważne dla Polaków przed wyborami prezydenckimi

Kwestie związane z bezpieczeństwem znajdują się na dalszych miejscach – 6.9 proc. badanych oczekuje, by kandydaci na prezydenta mówili o zwiększeniu wydatków na armię, a 3,2 proc. - by podjęli temat przywrócenia powszechnego poboru do wojska. Poprawa stosunków z UE i innymi krajami ważna jest dla 4,5 proc. badanych.



Jeśli chodzi o sprawy światopoglądowe to koncentracji kandydatów na prawie do aborcji chce 12,6 proc. badanych. Skupiania się na legalizacji związków partnerskich chciałoby 7,8 proc. respondentów, a legalizacji związków jednopłciowych – 7,1 proc.



Skupienia się kandydatów na prezydenta na polityce klimatycznej chce 10,3 proc. ankietowanych.