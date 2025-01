Donald Trump robi czystki w agencjach rządowych. Konsternacja, chaos i niepewność

Szereg innych rozporządzeń nowej administracji sparaliżował w ubiegłym tygodniu działalność innych agencji federalnych. Zawieszone zostały przyjęcia do pracy, cofnięte już złożone oferty pracy. Odwołano spotkania dotyczące federalnego finansowania ich badań naukowych, a naukowcom w Krajowym Instytucie Zdrowia wstrzymano zaopatrzenie, co może doprowadzić do zaprzepaszczenia prowadzonych przez nich badań. Powstało zamieszanie, jak agencje mają rozdysponować środki przydzielone przez poprzednią administrację oraz czego dotyczy zakaz zewnętrznej komunikacji przez agencje odpowiedzialne za sektor zdrowia publicznego.

A także jakie to może mieć konsekwencje m.in. w obliczu panującej w USA ptasiej grypy.

Jak podaje „Wall Street Journal”, pewne zgrzyty przy zmianie administracji, szczególnie w pierwszych dniach, są nieuniknione, „ale tym razem obserwujemy chaos bardziej ekstremalny niż zazwyczaj”.

Kto lepiej się zna na stopach procentowych, bezpieczeństwie i ekologii

Zmiany nie ominęły Krajowej Rady Bezpieczeństwa, która doradza prezydentowi w zakresie bezpieczeństwa narodowego i polityki zagranicznej, w tym toczących się konfliktów w Ukrainie i na Bliskim Wschodzie. Ponad 160 pracowników zostało wysłanych do domu, a nowa administracja analizuje zatrudnienia pod kątem zgodności z agendą Trumpa.

Swoich ludzi Trump obsadza również w Agencji Ochrony Środowiska. Co ciekawe, są to prawnicy oraz byli lobbyści pracujący dla sektorów chemicznego i naftowego. Wiele z nich pracowało w pierwszej administracji Trumpa nad tym, by osłabić przepisy mające na celu ochronę środowiska i zmniejszenie zanieczyszczeń.