Péter Szijjártó nazwał Donalda Tuska „agentem Sorosa". Sikorski: Soros płacił za studia Viktora Orbána

Słowa węgierskiego polityka skomentował niedługo później szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. „George Soros nie płacił za studia Donalda na mojej uczelni w Oksfordzie, ale za studia Viktora” - stwierdził we wpisie opublikowanym w serwisie X.

Viktor Orbán o sankcjach nałożonych na Rosję

W piątek premier Węgier Viktor Orbán udzielił wywiadu publicznemu Radiu Kossuth. Podczas rozmowy polityk stwierdził, że jego kraj nie poprze przedłużenia sankcji na Rosję, jeśli Ukraina nie wznowi tranzytu rosyjskiego gazu do Europy.

- To niedopuszczalne, byśmy ponosili ekonomiczne konsekwencje sankcji, by pomóc Ukrainie - stwierdził, oceniając, że działania Kijowa – takie jak zakończenie tranzytu rosyjskiego gazu do Europy – doprowadziły do wzrostu cen surowca w Unii Europejskiej. Dodał także, że z powodu unijnych sankcji na Rosję, Węgry straciły w ciągu ostatnich trzech lat 19 miliardów euro.