Donald Tusk komentuje wiec AfD i słowa Elona Muska. „Brzmi znajomo i złowieszczo”

W sobotę Elon Musk wygłosił przemówienie za pośrednictwem łącza wideo do uczestników wiecu wyborczego niemieckiej Alternatywy dla Niemiec (AfD). Był to kolejny przejaw jego poparcia dla tej partii przed wyborami, które w Niemczech odbędą się w lutym. Zdaniem Muska, „mogą zdecydować one o losie Europy, a może i świata”. Do sprawy odniósł się teraz Donald Tusk.

Donald Tusk po wiecu AfD i słowach Elon Muska. Premier pisze o rocznicy wyzwolenia Auschwitz

W mediach społecznościowych szef polskiego rządu odniósł się do wekendowego wiecu AfD oraz – prawdopodobnie – do słów między innymi Elona Muska, który w sobotę tysiącom zwolenników tej partii powiedział, że ich partia ta „jest najlepszą nadzieją na przyszłość Niemiec”. Miliarder podkreślał także, że „Niemcy powinni być dumni z tego, że są Niemcami”, że „dzieci nie odpowiadają za grzechy swoich rodziców, dziadków czy pradziadków” oraz że „trzeba przezwyciężyć” skupianie się na winach z przeszłości.

Podczas wiecu głos zajęła także liderka AfD i kandydatka na kanclerza Niemiec Alice Weidel. Wpis Tuska może więc odnosić się także do jej wypowiedzi. – Amerykanie znów czynią swój kraj wielkim i my znów czynimy nasz kraj wielkim. Make Germany great again! (ang. Uczyńmy Niemcy znowu wielkimi) — podkreśliła, parafrazując hasło wyborcze Partii Republikańskiej w USA.

"Słowa, które usłyszeliśmy od głównych polityków AfD o »wielkich Niemczech« i »konieczności zapomnienia o niemieckiej winie za zbrodnie nazistowskie«, brzmiały aż nazbyt znajomo i złowieszczo” – stwierdził Donald Tusk w opublikowanym w serwisie X wpisie. „Zwłaszcza na kilka godzin przed rocznicą wyzwolenia Auschwitz” – podkreślił.