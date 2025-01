Donald Tusk komentuje słowa Viktora Orbána ws. sankcji na Rosję. Pisze o „grze w drużynie Putina”

- To niedopuszczalne, byśmy ponosili ekonomiczne konsekwencje sankcji, by pomóc Ukrainie - stwierdził, oceniając, że działania Kijowa – takie jak zakończenie tranzytu rosyjskiego gazu do Europy – doprowadziły do wzrostu cen surowca w Unii Europejskiej. Dodał także, że z powodu unijnych sankcji na Rosję, Węgry straciły w ciągu ostatnich trzech lat 19 miliardów euro.

Orbán zaapelował także do władz w Kijowie o wznowienie tranzytu rosyjskiego gazu oraz zagwarantowania, że Ukraina nie będzie blokować dostaw ropy do Europy.

Decyzja w sprawie przedłużenia sankcji wobec Rosji musi być jednogłośnie przyjmowana co pół roku przez wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej. Kolejna decyzja musi zostać podjęta do 31 stycznia, w poniedziałek odbyć ma się spotkanie ministrów spraw zagranicznych krajów należących do Wspólnoty.