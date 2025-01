Biały Dom ogłosił skład delegacji na uroczystości w Auschwitz. Wiceprezydent nie przyjedzie

Po kilku godzinach TVP World wycofała się z informacji o przyjeździe D.J. Vance'a, Ostatecznie nazwisko wiceprezydenta nie znalazło się na liście członków delegacji.

Obchody rocznicy wyzwolenia Auschwitz. Przemówią tylko Ocaleni

W połowie stycznia dyrektor Muzeum i Miejsca Pamięci Auschwitz-Birkenau, Piotr Cywiński, w wywiadzie opublikowanym dla dziennika „Guardian” zapowiedział, że choć na uroczystości 80. rocznicy wyzwolenia obozu spodziewani są monarchowie, prezydenci i premierzy, to żaden z nich nie zostanie dopuszczony do mikrofonu.

- Nie będzie żadnych przemówień politycznych – powiedział Piotr Cywiński. - Chcemy skupić się na ostatnich Ocalałych, którzy są wśród nas, na ich historii, ich bólu i ich traumie - mówił.

Dyrektor odniósł się także do kwestii ewentualnego aresztowania premiera Izraela, Beniamina Netanjahu, ściganego przez Międzynarodowy Trybunał Karny za zbrodnie w Strefie Gazy, przez co każdy kraj, który respektuje postanowienia statutu rzymskiego, jest zobowiązany do aresztowania Netanjahu. Polski rząd jednak uchwałą zagwarantował bezpieczeństwo członkom izraelskiej delegacji, nie wymieniając jednak ich nazwisk.