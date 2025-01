Jacek Kucharczyk: Jedyną cechą prezydentury Trumpa, o której wiemy, jest jej nieprzewidywalność

Dr Jacek Kucharczyk, gość Joanny Ćwiek-Śwideckiej przypomniał, że Donald Trump ma w tej kadencji pod kontrolą obie izby Kongresu USA oraz Sąd Najwyższy USA. - Nie bardzo istnieją jakieś hamulce. Te słynne „checks and balances” będą działały w bardzo ograniczonym stopniu, i w bardzo ograniczonym stopniu będą mogły wpłynąć na „przytemperowanie” niektórych pomysłów prezydenta – mówił.

Jak zauważył, po wyborach amerykańskie społeczeństwo jest „szalenie podzielone”. - Mimo tego, że Donald Trump twierdził, że jego zwycięstwo było wynikiem takiej „lawiny wyborczej”, to po podliczeniu głosów okazało się, że większość wyborców nie głosowała na Trumpa. To jego zwycięstwo nie było tak przytłaczające jak sądzą jego zwolennicy, on sam i jak podawała część mediów, również w Polsce – mówił dr Kucharczyk. - Natomiast Donald Trump wydaje się tak bardzo przekonany o silnym mandacie społecznym, że gotów jest go realizować właściwie przy pomocy samych dekretów. Tymczasem co najmniej połowa Amerykanów jest niezachwycona, może nawet przerażona perspektywą najbliższych czterech lat rządów Trumpa – mówił dr Kucharczyk.

„Już rozpoczęło się testowanie systemu”

- Można powiedzieć, że już rozpoczęło się testowanie, na ile system instytucjonalny okaże się mocny wobec takiej bardzo arbitralnej polityki. Trump jednym z pierwszych dekretów właściwie unieważnił amerykańską konstytucję - zauważył dr Kucharczyk, wspominając o decyzji, dotyczącej automatycznego obywatelstwa dla dzieci, urodzonych na terenie USA.

- Można sobie wyobrazić batalie sądowe, które będą się toczyć w tej sprawie, ale oczywiście administracja będzie wykonywała dekret Trumpa nawet, jeśli sprawa będzie się toczyć w sądzie. Na krótką metę nie widzę czegoś, co by ograniczało pomysły i bardzo radykalne decyzje, które widzieliśmy od pierwszych chwil prezydentury – zauważył prezes Instytutu Spraw Publicznych.