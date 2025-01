Elon Musk odpowiada na słowa Olafa Scholza. "Głupiec"

Elon Musk – jeden z najbliższych współpracowników nowego prezydenta USA – podczas wydarzenia towarzyszącego inauguracji prezydentury Donalda Trumpa wykonał gest, który dla wielu okazał się kontrowersyjny – niektórzy są bowiem zdania, że przypominał on salut rzymski. Miliarder zrobił to, zwracając się do tłumu w waszyngtońskiej hali sportowej Capital One Arena.

Olaf Scholz krytykuje Elona Muska. W odpowiedzi miliarder obraził polityka

Musk został za swoje zachowanie skrytykowany między innymi przez kanclerza Niemiec Olafa Scholza. - W Europie i w Niemczech mamy wolność słowa. Każdy, nawet miliarder, ma prawo wyrażać opinie — podkreślił polityk podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos, pytany o gest szefa SpaceX. Jak jednak dodał, "nie ma akceptacji dla wspierania skrajnie prawicowych stanowisk".

Na odpowiedź Elona Muska nie trzeba było długo czekać. W odpowiedzi miliarder nazwał polityka "głupcem". "Wstyd, głupi Schitz!" (oryg. "Shame on Oaf Schitz") – napisał Musk w należącym do niego serwisie X.

Słowo „Oaf”, którego w swoim wpisie użył Musk nawiązują do imienia niemieckiego kanclerza – Olaf – ale i do słowa, które z angielskiego tłumaczyć można jako „głupiec”, „niedołęga” czy „niezdara”. Słowo „Schitz” odnosić ma się zaś do nazwiska polityka – Scholz oraz niecenzuralnego słowa „g***o".